張宗永﹕走在黑衣人中間

我的金融圈朋友大多奉公守法，堅信成功靠奮鬥，不應該不勞而獲，也接受中國日漸強大帶來很多機遇。但香港不是單純由我和我的朋友組成的，香港也包括一批為數不少的年輕人，他們覺得大陸不文明，沒有為他們帶來任何好處，只是將樓價搶貴，令奶粉缺市，地鐵堵塞，而自己的上游流動性卻愈來愈低，最可恨是特區政府全方位地偏頗北京。設身處地，你能怪他們嗎？

尊重民意才是最重要

網上有不少不同政治立場的人還在爭辯6．9遊行的真實人數、其他國家的先例如何、美國人是否幕後黑手；然而，參加數字真的那麼重要嗎？法律觀點真的那麼重要嗎？有沒有外國勢力的參與真的有那麼重要嗎？市民發聲了，這才是最重要的。

一個尊重民意的政府心裏不應該自恃「擇善固執」，擇善是你自己主觀決定的；固執卻是逆民意而行。香港人大部分說得好聽都是「和理非非」，說得不好聽是怕事。百萬人上街不代表他們要推翻共產黨，是傲慢的權力將他們定性。

時間愈拖長 政府愈不利

假如我是政府，汲取上一次佔中的經驗，要重奪民心一定要行動升級，將輿論聚焦在暴力事件上，然後以重手段懲治少數的領頭羊。這次唯一的不同是，上次時間愈拖長對政府愈有利，今次則相反。明白這點，示威的領導者要知道自己最終爭取的是什麼，今次運動在對手犯錯之下，贏了很多的籌碼，我們的著眼點應該超越修例與不修例的討論，理想的結果是讓北京知道香港人民的力量，壓制得太緊會帶來很大的反響，得不償失。

不說權謀，說良心，香港從來都不是一個完美城市，修例之前不是，修例之後也不是，為什麼要那麼急修例呢？事有緩急之分，不要為了面子犧牲了下一代。

[張宗永 翼之聯想]