盧駿匡﹕大陽燭裂口爆升 恒指有望展升浪

短期技術阻力28400點

參考歷史走勢，現時與2012年的情况相似。在5月急挫後6月開始反彈，並於7月再破頂，形成典型的「五窮六絕七翻身」格局，及後繼續一浪高於一浪的走勢而且再創高位。以現况而言，恒指已經形成兩個浪底，即是24,540點及24,896點，26,671點有機會是第三個浪底，短期技術阻力位於28,400點。

實戰而言，現時應繼續摸着石頭過河。近日受政治因素影響，恒指短期仍然有機會受壓，但中長線而言相對輕微。

考慮到現時恒指的50天線仍高於250天線，加上長線市寬比例維持在40%以上，因此在熊市的機會不大。策略上，現時仍是吸納優質股的時機，此外亦可以趁勢炒即市指數作短線投機獲利。觀乎近日中美股市表現，港股較為緊貼A股走勢，因此人民幣走勢將左右港股往後的表現。假如人民幣回穩，將有利A股反彈，同時亦可帶動港股進一步向好。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]