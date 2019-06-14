盧駿匡﹕大陽燭裂口爆升 恒指有望展升浪

【明報專訊】恒指經過一個多月的大幅調整，市况嚴重超賣，最終在本周反彈，在6月10日急升，形成大陽燭及上升裂口 。這個裂口有機會是突破裂口，亦即是新一輪升浪的開始。原因或與市場憧憬美國聯儲局在今年餘下時間或減息2至3次，以及中美領導人對於貿易戰的言論較早前溫和，令市場憧憬G20峰會或可達成部分協議。
短期技術阻力28400點
參考歷史走勢，現時與2012年的情况相似。在5月急挫後6月開始反彈，並於7月再破頂，形成典型的「五窮六絕七翻身」格局，及後繼續一浪高於一浪的走勢而且再創高位。以現况而言，恒指已經形成兩個浪底，即是24,540點及24,896點，26,671點有機會是第三個浪底，短期技術阻力位於28,400點。
實戰而言，現時應繼續摸着石頭過河。近日受政治因素影響，恒指短期仍然有機會受壓，但中長線而言相對輕微。
考慮到現時恒指的50天線仍高於250天線，加上長線市寬比例維持在40%以上，因此在熊市的機會不大。策略上，現時仍是吸納優質股的時機，此外亦可以趁勢炒即市指數作短線投機獲利。觀乎近日中美股市表現，港股較為緊貼A股走勢，因此人民幣走勢將左右港股往後的表現。假如人民幣回穩，將有利A股反彈，同時亦可帶動港股進一步向好。