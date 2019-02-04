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達美：737 MAX停飛時間將超預期

【明報專訊】波音旗下737客機自早前傳出有結構問題後，美國達美航空行政總裁Ed Bastian接受訪問時表示，相信737客機距離重新投入使用「時間會比任何人想像的更長」，又指目前中美關係緊張，可能會影響國際間旅客。波音昨晚開市股價偏軟，截至晚上11時半，股價跌0.7%，報344.6美元。

自埃塞俄比亞的客機墜毁事故以來，波音737 MAX已在3月中旬全球停飛。不出5個月，再有一架波音客機在印度墜毀，造成346人死亡。調查人員指出，此空難是因推動飛機的機頭向下以防止失速的MCAS飛行控制系統失控造成。

波音公司表示，已完成飛機的軟件更新，但聯邦航空管理局和其他國際航空機構卻仍未批准更新。達美航空現時在其機隊中，沒有採用任何波音737 MAX客機，達美航空總裁Bastian則相信，波音公司有「全力以赴」解決相關軟件問題。

波音﹕預期年底試復飛

在美國聯邦航空局方面，尚未說明波音737客機在什麼時候可以重新投入使用，但波音公司的首席執行官Dennis Muilenburg預測將在今年底啟動並運行客機。Bastian又指出，人們需要時間才能重新獲得的信心，因此無論是訓練，還是客機復航時間仍然很長。

另外，Bastian表示達美航空的旅客需求並沒有因此受到打擊，但他預計中美貿易緊張局勢將會窒礙國際間旅客出遊。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕中美貿易戰 達美航空 波音

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