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油輪遇襲 油價急升逾3％ 油組：貿易摩擦將削原油需求

【明報專訊】石油輸出國組織（OPEC）已下調全球石油需求增長預測，並警告稱隨着國際貿易爭端繼續惡化，或會引發需求下滑，OPEC公布，油組成員國上月原油產量下降至每日平均2988萬桶，按月日均減少23.6萬桶，是自2014年6月以來，首次低於3000萬桶。不過，受昨日兩艘油輪在阿曼灣疑受到襲擊刺激，紐約期油每桶早段升3.23％至52.79美元；倫敦布蘭特期油升3.02％至61.78美元。

美股三大指數高開，早段道指、標普500指數及納指分別升0.02%、0.11%及0.28%。OPEC公布每月度報告時指出，今年世界石油需求將增加日均114萬桶，較早前預期減少7萬桶。OPEC稱，今年上半年全球貿易緊張局勢持續升級，或拖累全球經濟，令原油需求前景面臨顯著下行風險。

美股三大指數早段上揚

早前美國總統特朗普炮轟OPEC托高油價，要求其應當增加產量以降低價格，今年1月，倫敦布蘭特期油首次跌破每桶60美元，當時市場擔心OPEC維持出產量，在需求萎縮的情况下，將打擊原油價格，其後OPEC與俄羅斯，石油出產國實施減產120萬桶的協議。然而市場擔心中美貿易衝突升溫和全球經濟放緩，油價已今年4月份的75美元高位跌至每桶61美元，而OPEC及其盟友將於未來數周舉行會議，討論會否維持減產協議。

未來數周商討是否維持減產

美國計劃打擊伊朗的石油收入以加強制裁伊朗，向伊朗政治對手沙特阿拉伯「埋手」，希望保持全球原油供應充足，但中美貿易爭端和美國石油庫存增長，不利剛復蘇的原油價格。德國商業銀行商品研究主管Eugen Weinberg表示，過去數周市場擔心石油需求疲軟，油輪遇襲刺激油價大幅上漲。

日本首相安倍晉三正在訪問伊朗，試圖緩和美伊緊張局勢，昨日有一艘載有日本貨櫃在伊朗外海的阿曼灣遇襲，當地傳媒指出，其中一艘船的日本船主表示，油輪遭魚雷攻擊，另一艘則是由台灣中油石化所租用，船上7.5萬噸石腦油全毁。

當地親伊朗的傳媒指出，油輪在霍爾木茨海峽東南面爆炸，距離伊朗海岸45公里，有外電指出，過去一個月內，合共有4艘船遭遇襲擊，美國稱伊朗使用魚雷襲擊船隻，但伊朗否認指控。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕油輪遇襲 原油 中美貿易 石油 沙特阿拉伯 美國 特朗普

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