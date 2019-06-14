分析員「中國豬」言論惹爭議 瑞銀：毫無保留地道歉

據了解，該份報告昨日中午前已被「下架」，據網上流傳報告截圖顯示，Paul Donovan在周三（12日）發表「非常正常的通脹狀况」為題的報告，指內地通脹上升是受豬瘟影響，因中國人喜歡吃豬，由於中國出口食品到外地種類不多，所以豬瘟問題對環球影響不大，惟若中國通脹影響政治和其他政策問題，則對全球有影響。

香港中資證券業協會：嚴重違反職業操守

瑞銀其後發表聲明稱，該公司毫無保留地因Donovan的無意評論，而造成的任何誤解誠懇道歉，並稱其觀點僅探討由於豬肉價格上漲，導致的通脹及中國消費價格上漲。

香港中資證券業協會發表公開信，留意到瑞銀集團全球財富管理首席經濟學家Paul Donovan日前發表的研究報告中，使用侮辱性文字，造成相當惡劣的社會影響，嚴重違反作為專業人士的職業操守及持業品德。