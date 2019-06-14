分析員「中國豬」言論惹爭議 瑞銀：毫無保留地道歉

【明報專訊】瑞銀全球財富管理首席經濟學家Paul Donovan日前發表研究報告惹爭議，報告提到中國消費價格上漲，主要原因是內地發生豬瘟，惟他稱「It matters if you are a Chinese pig. It matters if you like eating pork in China（問題在於若你是中國豬，問題在於若在內地你喜歡吃豬肉）」，因此對全球影響不大。言論惹來爭議，瑞銀就言論發道歉聲明。
據了解，該份報告昨日中午前已被「下架」，據網上流傳報告截圖顯示，Paul Donovan在周三（12日）發表「非常正常的通脹狀况」為題的報告，指內地通脹上升是受豬瘟影響，因中國人喜歡吃豬，由於中國出口食品到外地種類不多，所以豬瘟問題對環球影響不大，惟若中國通脹影響政治和其他政策問題，則對全球有影響。
香港中資證券業協會：嚴重違反職業操守
瑞銀其後發表聲明稱，該公司毫無保留地因Donovan的無意評論，而造成的任何誤解誠懇道歉，並稱其觀點僅探討由於豬肉價格上漲，導致的通脹及中國消費價格上漲。
香港中資證券業協會發表公開信，留意到瑞銀集團全球財富管理首席經濟學家Paul Donovan日前發表的研究報告中，使用侮辱性文字，造成相當惡劣的社會影響，嚴重違反作為專業人士的職業操守及持業品德。
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