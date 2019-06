分析員「中國豬」言論惹爭議 瑞銀：毫無保留地道歉

【明報專訊】瑞銀全球財富管理首席經濟學家Paul Donovan日前發表研究報告惹爭議,報告提到中國消費價格上漲,主要原因是內地發生豬瘟,惟他稱「It matters if you are a Chinese pig. It matters if you like eating pork in China(問題在於若你是中國豬,問題在於若在內地你喜歡吃豬肉)」,因此對全球影響不大。言論惹來爭議,瑞銀就言論發道歉聲明。