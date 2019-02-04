新股ESR「因應市况」押後上市

【明報專訊】雖然有傳阿里巴巴已遞交上市申請，不過港股市况不穩，昨日一度跌穿27,000點，新股市場亦難獨善其身。原定下周四（20日）於主板掛牌的亞太區物流地產平台ESR Cayman（1821），昨日突然宣布押後在港上市。該公司原本計劃集資最多約97.56億元，原先更有望成為今年目前最大型新股。
現時不作全球發售
ESR的通告指出，鑑於當前市况，公司與聯席全球協調人磋商後，決定不在現時作全球發售，因此不會簽訂國際發售的國際承銷協議，有關香港公開發售的香港承銷協議亦不會成為無條件。公司原先在6月6日至6月12日招股，擬發行5.6億股，當中5.4%為公開發售，每股招股價介乎16.2至17.4元。事實上，6月初曾有消息指出，ESR擬因市况波動而推遲招股。
太興「潛水」 較招股價低12%
另外，本地連鎖餐飲品牌太興集團（6811）昨日於主板掛牌上市，雖然旗下品牌均有知名度，不過表現疲弱，股價全日「潛水」，以高位2.77元計，仍較招股價3元低7.66%。太興最終收市報2.64元，較招股價低12%，不計手續費，一手1000股要蝕360元。
同日上市的本地安老院營運商嘉濤（2189）亦難敵破底命運，昨日收市報0.56元，較招股價0.6元低6.66%，不計手續費，一手4000股要蝕160元。