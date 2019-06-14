阿里保密形式交上市申請 公司：不評論 集資勢破友邦紀錄

明報記者 蕭嘉聰

阿里巴巴發言人回應本報查詢時表示，不評論市場傳聞。根據港交所去年生效的上市新制，指引信提到，境外上市公司如果有意在港作第二上市，可按情况獲准以保密形式呈交資料存檔（confidential filing）。一般而言，公司申請發行新股上市，需要遞交並在港交所網頁上載公司招股文件的申請版本，通過上市聆訊之後，則需要上載「聆訊後資料集」。至於第二上市的公司，就毋須上載申請版本，而是直接等待通過上市聆訊後，才遞交「聆訊後資料集」。

第二上市 聆訊後才上載資料

報道指出，截至今年3月底，阿里持有現金約為300億美元（約2340億港元），集團過去受惠於內地中產階段愈來愈富裕，令電商業務急速增長，不過受中美貿易衝突影響，加上中國作為全球第二大經濟體，經濟開始放緩，令阿里的業務增長亦面臨挑戰。報道認為，阿里來港第二上市，集資所得金額可補助與美團點評（3690）外賣及旅遊業務的「價格戰」競爭，可從競爭對手，例如騰訊（0700）等，轉移投資者現金，以及增加現金儲備。

集資所得料補助與美團競爭

早前有報道指出，阿里已選擇中金公司（3908）及瑞信，作為今次上市的安排行，集團亦計劃保留其「合伙人制度」。阿里的合伙人制度內，公司合伙人可提名大多數董事會成員，而按照港交所去年的上市新制，阿里巴巴可向港交所申請豁免，以保留目前的架構。

花旗：利港交所 每股純利中單位數升幅

另外，阿里有望成為2010年後香港最大型新股，有券商預期，成事可帶動整體市場成交，有利港交所的盈利表現。花旗日前發表報告，估計阿里在港上市，有望推高港交所的日均成交量，長遠可帶動港交所盈利，有機會令其每股純利可錄中單位數升幅。該行認為，如果市場對阿里巴巴的興趣與騰訊相若，港交所的日均成交量有望因而增加10%至15%。

該行又認為，如果阿里成功在港上市，並改善其估值及流通量，或令更多美國上市的中資科技公司考慮來港第二上市，帶動港交所成為吸引新經濟公司的上市之地。