澳博：葡京人或設衛星場

葡京人連同建築及地價總投資50億元，項目預計在2020年開業，佔地10.6萬平方米，總建築面積達14.1萬平方米。早前澳門博彩管理層指，正考慮如何讓上葡京與毗鄰的葡京人產生協同效應，截至今年首季，澳博在澳門共營運有16家衛星賭場。

報道提到，蘇樹輝預計澳門政府將批出約100多張新賭枱予上葡京項目。他提到，集團只能待上葡京完工才可向政府申請新賭枱，根據過去的經驗，政府將分配約100張新賭枱，但補充集團可以靈活地調配部分賭枱到上葡京。早前蘇樹輝曾表示，上葡京將會設數百張賭枱。

上葡京將年底前完工 料獲批百張賭枱

澳博主席兼執行董事何超鳳日前確認，上葡京將於今年底前完工，但尚未透露正式開幕日期。最新開張的澳門賭場度假村要數至去年2月開幕的美獅美高梅，其投資者美高梅中國（2282）獲政府批出約100張新賭枱，今年初再獲25張新賭枱。