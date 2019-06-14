經濟
下一篇 上一篇

澳博：葡京人或設衛星場

【明報專訊】《GGRAsia》報道，澳門博彩（0880）行政總裁蘇樹輝承認，集團或會與由聯席主席「四太」梁安琪私人持有、由梁安琪長子何猷亨「打骰」的「葡京人」合作，讓明年開幕的葡京人開設衛星賭場，但蘇樹輝指仍須獲政府批准。他又稱，不會直接轉移賭枱到葡京人，而是從其他衛星賭場轉移賭枱，但仍要視乎合作協議。

葡京人連同建築及地價總投資50億元，項目預計在2020年開業，佔地10.6萬平方米，總建築面積達14.1萬平方米。早前澳門博彩管理層指，正考慮如何讓上葡京與毗鄰的葡京人產生協同效應，截至今年首季，澳博在澳門共營運有16家衛星賭場。

報道提到，蘇樹輝預計澳門政府將批出約100多張新賭枱予上葡京項目。他提到，集團只能待上葡京完工才可向政府申請新賭枱，根據過去的經驗，政府將分配約100張新賭枱，但補充集團可以靈活地調配部分賭枱到上葡京。早前蘇樹輝曾表示，上葡京將會設數百張賭枱。

上葡京將年底前完工 料獲批百張賭枱

澳博主席兼執行董事何超鳳日前確認，上葡京將於今年底前完工，但尚未透露正式開幕日期。最新開張的澳門賭場度假村要數至去年2月開幕的美獅美高梅，其投資者美高梅中國（2282）獲政府批出約100張新賭枱，今年初再獲25張新賭枱。

上 / 下一篇新聞

惠譽：倘損高度自治 或檢討港評級 IMF不評政治 指經濟影響言之尚早
惠譽：倘損高度自治 或檢討港評級 IMF不評政治 指經濟影響言之尚早
里昂：《逃犯條例》修訂通過 勢影響港美關係
里昂：《逃犯條例》修訂通過 勢影響港美關係
港元拆息全線逾2厘 港匯曾再升穿7.82
港元拆息全線逾2厘 港匯曾再升穿7.82
恒指急挫後反彈 分析：後市料27600點有阻力
恒指急挫後反彈 分析：後市料27600點有阻力
主席施銘倫減持太古B 套現1985萬
主席施銘倫減持太古B 套現1985萬
內地貸款大減值 東亞盈警 料最多涉30億 拖累上半年盈利大跌
內地貸款大減值 東亞盈警 料最多涉30億 拖累上半年盈利大跌
畢馬威：港銀內地貸款減值率較高
畢馬威：港銀內地貸款減值率較高
核數師拒撤保留意見 TVB：續向星美施壓
核數師拒撤保留意見 TVB：續向星美施壓
英皇：暫難評逃犯例 現樓市需整固
英皇：暫難評逃犯例 現樓市需整固
阿里保密形式交上市申請 公司：不評論 集資勢破友邦紀錄
阿里保密形式交上市申請 公司：不評論 集資勢破友邦紀錄
新股ESR「因應市况」押後上市
新股ESR「因應市况」押後上市
百威亞太傳過上市聆訊
百威亞太傳過上市聆訊
小米斥近半億回購
小米斥近半億回購
分析員「中國豬」言論惹爭議 瑞銀：毫無保留地道歉
分析員「中國豬」言論惹爭議 瑞銀：毫無保留地道歉
油輪遇襲 油價急升逾3％ 油組：貿易摩擦將削原油需求
油輪遇襲 油價急升逾3％ 油組：貿易摩擦將削原油需求
迪士尼擬加州建「漫威主題公園」
迪士尼擬加州建「漫威主題公園」
達美：737 MAX停飛時間將超預期
達美：737 MAX停飛時間將超預期
市場憂美國政治環境 歐元全球使用量反彈
市場憂美國政治環境 歐元全球使用量反彈
張兆聰﹕拆息料見頂 本地地產股短線博反彈
張兆聰﹕拆息料見頂 本地地產股短線博反彈
盧駿匡﹕大陽燭裂口爆升 恒指有望展升浪
盧駿匡﹕大陽燭裂口爆升 恒指有望展升浪
張宗永﹕走在黑衣人中間
張宗永﹕走在黑衣人中間
技術取勝﹕金斯瑞20周線料有支持
技術取勝﹕金斯瑞20周線料有支持
5G展智能廁所提升如廁體驗
5G展智能廁所提升如廁體驗
和黃醫藥 諾獎學者領軍科研
和黃醫藥 諾獎學者領軍科研
譚仔設員工子女獎學金
譚仔設員工子女獎學金
劉思明﹕恒指通過考驗 強化偏好趨勢
劉思明﹕恒指通過考驗 強化偏好趨勢
周顯﹕禁「甩名」首置 市民無法換樓
周顯﹕禁「甩名」首置 市民無法換樓
譚新強﹕特首不是我們「老母」 是打理公務的「姐姐」
譚新強﹕特首不是我們「老母」 是打理公務的「姐姐」
湯文亮﹕利息上升 將重創樓市
湯文亮﹕利息上升 將重創樓市
泰國4.0經濟藍圖 推升豪宅身價 「曼谷華爾街」地段 每方米數萬元入場
泰國4.0經濟藍圖 推升豪宅身價 「曼谷華爾街」地段 每方米數萬元入場
單車加「水樽」 瞬間變電動？
單車加「水樽」 瞬間變電動？
自動雪糕亭 機械臂代勞
自動雪糕亭 機械臂代勞
第一城兩房525萬 近兩月新低 業主憂前景 近月同類高見近600萬
第一城兩房525萬 近兩月新低 業主憂前景 近月同類高見近600萬
龍譽特色戶撻大訂 買家損手281萬
龍譽特色戶撻大訂 買家損手281萬
啟德地延遲截標 梁志堅：社會不穩做法恰當
啟德地延遲截標 梁志堅：社會不穩做法恰當
施永青：政治因素難令樓價大跌
施永青：政治因素難令樓價大跌
新世界有關人士逾2.3億購春園街舖
新世界有關人士逾2.3億購春園街舖
一手貨尾量連跌5個月 勢穿萬伙
一手貨尾量連跌5個月 勢穿萬伙
港商研緊湊型濾水器 挑戰逆滲透霸主地位
港商研緊湊型濾水器 挑戰逆滲透霸主地位
逆滲透濾水器市場 2021年逾110億美元
逆滲透濾水器市場 2021年逾110億美元