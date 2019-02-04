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核數師拒撤保留意見 TVB：續向星美施壓

【明報專訊】電視廣播（TVB）（0511）昨晚就投資星美（0198）債券失利而被核數師對去年年報表示保留意見一事公告，指負責處理收回投資的特別小組上月底與核數師討論後，確認核數師仍未有足夠資料審核公司財務狀况，未能收回保留意見，但同意視乎未來收回投資的進度去繼續解決保留意見事宜。

指無法確認相關債券帳面值

電視廣播昨日收報12.8元，升2.24%。公司晚上通告指，由於仍未有星美現時財務資料及去年經審核財務情況，核數師無法確定公司投資於星美的1.8億元定息債券帳面值，和3.3億元可換股債券的公平價值，以審核公司的財務狀况。上月底在特別小組與核數師討論後，明白到核數師因此不能收回保留意見的立場。

但通告指出，由於持續努力收回投資債券的金額，特別小組與核數師同意，能否日後解決保留意見將取決於收回資金進度，以及有關會計處理可能需要的財務資料。

研向有興趣買家銷售債券或抵押品

就如何解決審核保留意見的問題，特別小組考慮以下情況，除了進一步向星美要求未能取得的財務資料，還包括可能向有興趣買家銷售債券或提供予公司的抵押品；要求星美提早償還債券，包括發出法定要求償債書通知及將星美清盤，還有是考慮關於星美的任何債務重組建議。

此外，特別小組已催促星美與其債權人集體舉行會議，以推進債務重組。原本債權人會議於上月初舉行，但後被取消，星美之後亦傾向進行雙邊討論，但通告稱，星美至今仍未與公司進行有關討論。公司亦不知星美是否已與其他債權人進行雙邊討論。

通告重申，特別小組將繼續施壓，以與星美及其他債權人舉行會議，探求收回債券的所有可行方案，特別小組更認為，必須取得所要求的星美資料，以評估債券可收回程度。

今年3月，電視廣播已因為要先將星美債券作會計上處理而減值約5億元，令去年錄得近2億元淨虧損，為上市35年以來首次見紅，上月中公司更公布，原來星美已將債券抵押品抵押予第三方，而公司並不知情，加大了收回投資的難度。

相關字詞﹕核數師 電視廣播 星美

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