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畢馬威：港銀內地貸款減值率較高

【明報專訊】畢馬威發表《香港銀行業報告》，指受惠流動性充足和審慎信貸管理，本港銀行貸款質素率維持良好，減值貸款率自2017年的0.51%減少至去年的0.5%，不過首十大銀行的減值貸款率稍高，由2017年的0.68%跌至2018年的0.63%。畢馬威中國金融業服務合伙人方雲海認為，是與大型銀行有中國內地相關貸款有關，因為這些貸款的減值率較高。去年銀行與非銀行內地客戶相關的內地業務仍有4%增長，不過較2017年的15%有所放緩。

去年整體貸款質素續良好

香港銀行業在2018年業績表現強勁，資本和流動性均表現穩健，所有持牌銀行扣除減值準備前之經營利潤錄得15%增長，高於2017年13%的增幅。因為最優惠利率上調，持牌銀行的淨息差平均升0.11個百分點至1.75厘。

畢馬威中國香港銀行業與資本市場主管馬紹輝（Paul McSheaffrey）認為，近期環球不確定性影響市場情緒，加上利率不太可能進一步上漲，部分改善的淨息差可能在2019年有所收窄。他預期聯儲局今年下半年減息一次，至於香港銀行會否跟隨減最優惠利率，他認為銀行會考慮，按自己客戶情况作商業決定。

方雲海認為，為應對淨息差會受壓，大型銀行已加強計算資金成本的技術研發，小型銀行亦減少了利潤率較薄的按揭業務。

環球不明朗 淨息差或收窄

去年本地銀行貸款墊資按年增長3.5%，比2017年度增長14.9%放緩，他認為今年整體經濟環境有挑戰，貸款增長會挑戰，但未至於出現負增長。

相關字詞﹕本港銀行 本港銀行同業拆息 畢馬威 貸款質素 貸款增長

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