畢馬威：港銀內地貸款減值率較高

去年整體貸款質素續良好

香港銀行業在2018年業績表現強勁，資本和流動性均表現穩健，所有持牌銀行扣除減值準備前之經營利潤錄得15%增長，高於2017年13%的增幅。因為最優惠利率上調，持牌銀行的淨息差平均升0.11個百分點至1.75厘。

畢馬威中國香港銀行業與資本市場主管馬紹輝（Paul McSheaffrey）認為，近期環球不確定性影響市場情緒，加上利率不太可能進一步上漲，部分改善的淨息差可能在2019年有所收窄。他預期聯儲局今年下半年減息一次，至於香港銀行會否跟隨減最優惠利率，他認為銀行會考慮，按自己客戶情况作商業決定。

方雲海認為，為應對淨息差會受壓，大型銀行已加強計算資金成本的技術研發，小型銀行亦減少了利潤率較薄的按揭業務。

環球不明朗 淨息差或收窄

去年本地銀行貸款墊資按年增長3.5%，比2017年度增長14.9%放緩，他認為今年整體經濟環境有挑戰，貸款增長會挑戰，但未至於出現負增長。