內地貸款大減值 東亞盈警 料最多涉30億 拖累上半年盈利大跌

明報記者 廖毅然

東亞銀行昨收市後表示，預期今年上半年的盈利與去年同期39.92億元相比，將顯著下降。

內地營商變差 相關貸款評級下調

溢利下降可歸因於惡化的市場環境對內地非一線城市商業地產界別產生影響，以致4項面值總值約為62億元的相關貸款，其信貸級別下調，信貸級別下調將導致約25億元至30億元的重大稅後減值損失。東亞銀行昨日收報24.15元，跌0.8%。

東亞銀行聯席行政總裁李民斌強調，今次是特別案例，集團經過排查後，發現這幾筆貸款需要加快處理，因此即使償付逾期未超過90日，集團決定提前把這幾筆貸款的級別下調至不良貸款，因而要加大撥備。他認為這行動雖然會影響短期盈利，但有助集團長遠發展，並強調是一次性行動，下半年的撥備預計會較上半年大幅下降。

另一聯席行政總裁李民橋指出，這4項貸款有3個共通點，都是民企、非一線城市及內地商業房地產企業，而且都是早年所批出的。

李民斌指出，這幾筆貸款主要受內地經濟增長下滑影響，同時互聯網興起亦對商業地產市場帶來衝擊。他強調，近年已減少這類企業在集團貸款的比例，自2016年後這個板塊的貸款沒有再增長。

今年初，集團表示希望今年貸款有中高單位數增長。李民斌昨日未有再作出預測， 僅指集團的貸款態度轉趨審慎，不會刻意追求貸款增長。

事實上，東亞銀行近年進軍內地市場後，多次因內地經濟波動而蒙受損失，而且內地業務的表現亦較為反覆。2010至2014年內地業務以增長為主，但2015年開始下滑，至2016年全年錄得虧損，2017年上半年扭虧為盈後，下半年又再虧損，去年上下半年的表現亦不穩定（見表）。

李民斌：降受壓行業企業貸款比例

李民斌指出，撇除上述幾筆貸款的減值損失，今年上半年內地業務的息差擴闊，經營溢利定有增長，集團會繼續主動降低貸款風險，降低受壓行業及非一線城市企業的貸款比例。