恒指急挫後反彈 分析：後市料27600點有阻力

騰訊匯控領跌 共拖低大市42點

內房股午後炒上，碧桂園（2007）上升5.14%，屬升幅最大的藍籌。騰訊（0700）昨為跌市火車頭，下跌0.95%，加上匯控（0005）跌0.62%，兩股合共拖低大市42點。下午傳出阿里巴巴已遞交上市申請，港交所（0388）逆市升1.23%。

港股昨跌約500點後反彈，耀才證券研究部總監植耀輝認為，昨日本港社會氣氛好轉，不過在事態不明朗和中美貿易未有好消息下，預料大市會在27,000點附近波動。多隻本地地產股繼續下跌，恒隆地產（0101）跌1.73%，為跌幅最大藍籌。植耀輝認為，有評級機構發出報告警告若本港高度自治受損，或檢視香港信貸評級，會連累對這些企業發債成本上升。

利達LW A.M.基金經理黃耀宗認為，評級機構或檢視本港評級，外資未必在現時入場托市，加上地產股拖累，恒指難有好表現，拆息急升亦對股市短期有一定影響，後市料在27,600點的250天線有阻力。