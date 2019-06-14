經濟
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港元拆息全線逾2厘 港匯曾再升穿7.82

【明報專訊】香港銀行同業拆息（HIBOR）昨日繼續上升，全線企在2厘以上。港元拆息繼前日1個月和12個月的息差高於美元後，昨日除隔夜以外的全線拆息皆出現倒掛，其中以1個月息差相距最大，達22.28點子（1厘等於100點子）。昨日1個月港元拆息報2.62964厘，上升20.68點子，創2008年10月底以來新高。中短期拆息高於去年同期水平，分析認為在半年結、派息期加上銀行體系結餘減少影響下，港息開始貼近美息。

昨日隔夜拆息急升73.61點子，報2.32722厘。兩周後臨近半年結，兩周拆息上升50.43點子，報2.76286點，為各時期的拆息中最高，1周拆息亦上升42.18點子，至2.59536厘。較長期2個月、3個月拆息和6個月的拆息，亦上升10點子以上，12個月拆息則升3.41點子，報2.41857厘。港元匯率昨日早上曾再升穿7.82，不過9時後漸漸回落，截至晚上10時半報7.829，跌52點子。

分析：拆息昨見高位 將跌回美息水平

星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，除了半年結因素，下半年有8家虛擬銀行準備營業需要準備資金，未來兩個月中資企業準備派息，因為人民幣走勢疲弱，因此不沽出人民幣改借入港元派息。此外，自去年4月起港元多次跌至7.85觸發金局入市接盤，港元銀行體系結餘跌至542.11億元，比去年逾千億元下跌，拆息開始接近美元。他認為昨日是近期拆息的高位，之後會跌回美息的水平。

外國政府對近期香港《逃犯條例》修訂表達關注，招商永隆銀行司庫蕭啟洪認為，市場擔心一旦香港現有的特別經濟地位受損，會對本港經濟造成影響，因此市場儲備資金，不過仍未見資金流走，事件明朗化後拆息會回落。

新城晉峰金融業務總監文錦輝認為，市傳阿里巴巴已向港交所（0388）提交上市申請，和早前套息活動拆倉需要借入港元，也是推高拆息的因素。

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