里昂：《逃犯條例》修訂通過 勢影響港美關係

報告提到，《美國─香港政策法》是基於香港的司法獨立於中國內地，因此美國給予香港在旅遊、貿易等各方面有特別的對待，但美國國會「美中經濟與安全評估委員會」在5月份的一份報告指出，條例可能會損害香港強大法律保障及令香港暴露在北京較弱的法制之下。

換馬防守股 美銀美林薦港鐵置富產業

里昂認為，現階段美國因此而取消《美國─香港政策法》的機會不大，但逃犯條例一旦通過，將是轉捩點，美國會開始嚴正考慮香港是否仍能合理地接受美國的特別待遇。一旦《美國─香港政策法》被廢除，對香港的經濟影響會很大，外資對香港會失去信心，從而使資金由香港的商業及資產市場流走。

美銀美林的報告則着眼於香港地產股，該行認為，地產股近日下跌是由於政治不穩定因素增加，並認為現時情况比2014年佔中行動有更大的不明朗，因為中美同時出現貿易糾紛，而《美國─香港政策法》亦可能出現改變。對於高銀金融（0530）啟德地撻訂一事，該行認為僅屬個別事件，但由於短期政治不確定，建議投資者換馬至防守股份，例如港鐵（0066）及置富產業信託（0778）。