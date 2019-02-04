惠譽：倘損高度自治 或檢討港評級 IMF不評政治 指經濟影響言之尚早

明報記者 廖毅然

報告表示，《逃犯條例》修訂引起市場廣泛討論，關注條例會否損害一國兩制賦予香港的高度自治權。惠譽指出，在2014年佔領運動及立法會多次推動特首普選失敗後，已有愈來愈多類似討論。

惠譽現予港評級「AA+」 高於內地

惠譽表示，該行給予香港的評級為「AA+」，高於該行給予中國內地的「A+」評級，這是基於香港的管治水平、法治基礎、政策框架、營商環境及監管制度與中國內地截然不同。該行認為，即使在「大灣區」政策的推動下，香港與中國內地這兩個經濟體持續融合，亦不會令上述的差異收窄，然而若兩地的法治體制與監管框架變得相似，或會損害香港的高度自治，因而損害香港信貸評級得以高於中國內地的基礎。該行可能會因此重新檢視香港評級。

一般而言，評級機構若要調整一個經濟體的主權評級，會先把評級展望由「穩定」調整為「正面」或「負面」，調整評級展望後1年至1年半會是觀察期，最終未必會調整評級。例如2003年惠譽曾經因為SARS把香港的評級展望降為負面，但最終沒有降評級。但2016年穆迪把中國內地及香港的評級展望降為負面後，翌年進一步把兩者的評級下調。

麥萃才：信貸評級對港重要性不大

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認為，信貸評級對香港的重要性不大。他表示，評級是代表一個經濟體或企業的還債能力，主權評級的調整往往影響當地企業的評級。不過香港政府很少公開發債，而且盈餘充足，沒有償還問題。香港企業則以股票及銀行貸款作為主要融資渠道，大型企業就算發債，例如長和（0001），由於業務屬環球性，因此評級亦不會因為香港主權評級而調整。

據金管局的數據，截至去年底，港元債券未償還金額為18,445億元，相當於港元M3貨幣供應的25.3％或銀行業以港元計價的資產的20.8％，當中主要是外匯基金的票據及債項。

暫時只有惠譽對事件表達憂慮，穆迪及標普均未有發表任何評論。國際貨幣基金組織（IMF）表示，不會評論政治事件，僅指有留意近日的發展，但目前評估事件對經濟的影響，是言之尚早。