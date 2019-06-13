星獅地產鄧國佳：星樓供應足 豪宅表現較佳

美國聯儲局為了應對2008年金融海嘯，在2009年3月推出量寬（QE）救市，跟着環球主要央行亦跟隨大舉印鈔，資金轉捧實物資產，是全球樓市過去逾10年大漲小回屢創新高的主要原因。不過，即使同樣面對環球「水浸」，新加坡私人住宅樓價期內上升48.7%，遠遠不及本港二手樓價期內近兩倍的升幅（見圖），原因是兩地有完全不同的房屋政策。

本身是新加坡人的瑞銀財富管理董事總經理兼亞太區首席投資總監鄭汪清今年1月接受本欄專訪時表示，本港樓價近年急升，拋離大部分港人購買力，供應不足是主要原因，而已故新加坡前總理李光耀希望國民均可以有瓦遮頭，在1980年代以社會整體利益為依歸，排除各方阻力大規模填海造地：「這要看政府到底是為誰服務了，如果着重大多數人的利益，便會考慮到住宅是必需品，每個人都需要有瓦遮頭，這比行山或打高球重要。」

組屋照顧國民需要 豪宅吸全球投資

新加坡的房屋政策明顯值得港府借鏡，記者近日應星獅地產邀請到當地考察即將在港銷售的豪宅新盤瑞雅嘉苑（Riviere），並且參觀新加坡城市規劃展覽館就此場詳細了解。鄧國佳接受訪問時分析，可以將新加坡樓市分為政府組屋、大眾化私樓及豪宅私樓三個市場：「新加坡主要住宅來源是由政府興建及出售予當地人的組屋，我們發展商只可參與私人市場，後者可有細分為兩個市場，一是位處郊區的私樓，目標顧客是由組屋升級至私樓的家庭客；另一是位於中心商業區（CBD）附近的豪宅私樓，目標客戶是新加坡以至全球的富裕階層。」

鄧國佳指出，新加坡頂級豪宅集中於烏節路（Orchard Road），呎價約6000坡元（約3.44萬港元），一般私樓豪宅呎價介乎3000至4000坡元（約1.72萬至2.29萬港元）。他續說，新加坡豪宅私樓的租金回報率介乎2%至3%，與本港、倫敦及澳洲一些大城市相若，因為投資者對國際城市的豪宅租金回報有相同要求。

組屋僅百餘萬元 星居民輕鬆置業

星獅地產住宅部銷售及推廣高級副總裁Elson Poo則指出，新加坡人若沒有私樓業權，在訂婚後便可向政府申請組屋，當地的郊區近千呎組屋單位售價僅20萬至30萬坡元（約115萬至172萬港元），大部分年輕人可負擔，由於政府土地儲備充足，申請者一般在2至3年後便可收樓，作為結婚後居所；若新加坡人不願等待建築期或有心儀位置的組屋，可以直接在二手市場買入組屋。至於年滿35歲的單身新加坡人，同樣也可申請組屋。

作為比較，本港新一期居屋剛於昨日截至認購，6個屋苑何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，以市值五九折發售，售價介乎156萬元至529萬元，4871伙單位接獲近30萬申請，中籤率料低於2%。

星填海搬碼頭 確保供應充足

新加坡不論公營及私營房屋樓價均低於本港，而且與港人認購居屋僧多粥少比較，新加坡人購買組屋的輪候時間亦明顯較短，其中一個主要原因是新加坡政府不單早着先機在30多年前已填海製造大量土地，而且造地工作並未停步，為未來的發展未雨綢繆。據記者參觀新加坡城市規劃展覽館了解的資訊，目前金沙酒店及賭場所在的濱沙灣（Marina Bay），土地是來自政府在1980年代填海造地，並且政府亦已在區內預留大量地皮日後隨時可用來興建住宅；至於已營運近半世紀、位於新加坡核心商業區（CBD）西陲的丹戎巴葛碼頭（Tanjong Pagar Terminal）在2027年租約到期後，政府亦將會收回有關土地作綜合發展用途。

換言之，新加坡政府房屋政策的核心是確保有充足土地供應興建組屋以滿足本地居民的基本住屋要求。而組屋在新加坡房屋階梯屬最低層，居民若有能力的話，可由組屋轉買私樓，私樓一般設有大廳、廚房及洗手間，當地人稱只有一個主人房的單位為「一房戶」，有主人房及客房各一的單位為「兩房戶」，如此類推，並不會像本港一樣設有開放式劏房新盤。若外國的有錢人嚮往新加坡的生活方式或看好當地物業升值潛力，可以購入當地豪宅私樓自住或投資，但豪宅私樓市場與組屋及大眾化私樓市場基本上分割，不會因為前者價格上升令後兩者也水漲船高，影響新加坡人本身的住屋需要。

星市中心河景豪宅 呎價1.48萬起

雖然新加坡整體住宅供應充足，私樓樓價平穩發展，但位於尊貴地段的豪宅因為罕有而矜貴，樓價因此有較佳表現。事實上，新加坡政府每年只會限量發售私樓豪宅地皮，往往吸引到當地發展商積極競投，例如星獅地產即將發售瑞雅嘉苑，位處新加坡河畔獨特罕有位置，距離CBD等多個繁華地段、娛樂場所及藝術中心僅數分鐘車程，故此該地塊在2017年12月招標時，共有10個發展商參與競投，星獅地產最終以9.5541億坡元（約55億港元）的最高標價奪得，比第二高競標價僅高0.57%，是獅城樓市近年來差距最小的首兩個標價，而最高標價首5名之間的差距也只有3%，可見在整體土地供應充足的預期下，當地發展商評估該地皮的價值相差不遠。

鄧國佳表示：「每個城市都有具代表性的河岸，例如上海的黃浦江，倫敦的泰晤士河，而新加坡則是有新加坡河。這類型的地段在新加坡非常珍罕，在具有歷史意義的新加坡河畔更為少見，更加稀有的是項目位於河灣旁的地段。每一個單位的設計特色不僅能塑造出適合享受放鬆生活的豪華氛圍，整個項目也有着綠化河岸水景包圍的環境輕鬆便捷的周邊設施而且也鄰近新加坡多個主要區域。」

瑞雅嘉苑項目發展包括兩座樓高36層的豪華私人住宅，提供共455個單位；中原地產本月將會在本港推售該盤30個單位，呎價由2580坡元（約14,800港元）起，最細單位戶型為1房，實用面積560方呎。

明報記者 葉創成 新加坡報道

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