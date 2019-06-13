穗禾苑上月錄5宗內地生租賃個案

呎租由29至33元不等

5宗租務成交中，有3宗為實用411方呎，同為J座單位，分別是低層10室、高層10室及高層04室，以月租1.28萬元、 1.36萬元及1.3萬元租出，呎租約31至33元。業主買入價分別為15.5萬元（1980年購入）、16.2萬元（1980年購入）及87萬元（2007年購入），回報豐厚。另外兩宗為J座高層05室，實用617方呎，月租1.9萬元，呎租31元，業主2010年200萬元買入，租金回報11厘；B座高層12室，實用457方呎，月租1.35萬元，呎租29.5元，業主2004年82萬元買入，租金回報達19.7厘。

上月私宅呎租升2.5%七年最勁

整體租賃市場亦十分暢旺，據中原地產新簽租約統計，5月份全港107個大型私人住宅屋苑平均呎租錄得36.7元，較4月份35.8元急升2.5%，創近7年單月最大升幅。租金自去年8月37.8元創下歷史高位後，市場進入調整階段，連跌6個月共5.6%。今年3月租金開始止跌回升，累計升幅3.1%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，租金連升3個月，料租金升勢持續，7月有望重返去年8月高位。十大屋苑方面，以荔枝角美孚新邨錄得最大按月升幅，按月升4.4%；其次為天水圍嘉湖山莊，按月升2.2%；第三為鰂魚涌太古城，按月升2.1%；只有鰂魚涌康怡花園、柴灣杏花邨、紅磡黃埔花園分別按月跌0.3%、1.5%及2.5%。