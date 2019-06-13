啟德住宅地明截標 估值未受影響

業界料地價高見143億

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文表示，雖然上月以111億元售予高銀的啟德4C區4號商業地最終撻訂，但住宅地跟商業地不同，相信各大發展商仍看好後市，明日截標的4C區1號住宅地，料仍有約5至7個財團入標，估值亦未有調整，每方呎樓面地價約1.75萬至1.9萬元，即估值介乎約125億至136億元水平。

中原測量師行張競達表示，繼早前有啟德商業地流標後，日前又發生撻訂事件，財團是次放棄完成交易，撻訂成本不足該地地價1%，對財務影響輕微，在經濟環境急速改變下，財團有此決定亦無可厚非，但商業地與住宅地是兩個市場，相信撻訂事件對住宅地影響不大。

張競達認為，啟德4C區1號住宅地是跑道區前排地皮，享維港景，相信可吸引發展商積極入標競投，故維持該地估值約142.8億元，即每呎樓面地價2萬元水平，有力挑戰啟德地王寶座。啟德4C區1號地盤，地皮面積約102,053方呎，指定作非工業（不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站）用途，可建樓面達714,374方呎。

月園街全幢1.5億易手

另市場消息稱，北角月園街18及20號全幢物業，最新以約1.5億元獲承接，項目現為一幢4層高唐樓，於1955年落成，地下為商舖用途，1樓至3樓為住宅，地盤面積約1618方呎，現劃為「商業/住宅」用地，最高地積比率15倍，可建總樓面約24,270方呎，每方呎樓面地價約6180元，惟未來業主重建，或涉及補地價。