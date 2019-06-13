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會德豐新地兩盤昨齊取消記招

【明報專訊】社會氣氛因市民抗議逃犯條例修訂而空前緊張之際，兩個主要新盤，包括會德豐（0020）將軍澳日出康城Grand MONTARA、新地（0016）屯門御半山Ⅱ期，原定昨日舉行的記者會均告取消並改期舉行。另一方面，大潭紅山半島及將軍澳藍塘傲昨日仍然售出兩幢洋房，吸金逾1.48億元。

藍塘傲售26號屋 本月暫累售5洋房

昨日金鐘爆發大規模警民衝突前，會德豐於昨晨公布，原定昨午在尖沙嘴舉行的Grand MONTARA記者會取消，惟未有交代原因。新地稍後亦表示，因公共交通受影響，原定昨午於九龍站環球貿易廣場舉行的御半山Ⅱ期記者會改期舉行，樓盤將於今日首度開放示範單位予傳媒參觀。

雖然昨日新盤交投淡靜，惟華懋等發展的大潭紅山半島，仍然售出棕櫚徑147號屋，成交價9211.95萬元，以洋房實用面積2788方呎計，實呎33,041元，為屋苑本月首宗一手成交。麗展（0488）旗下將軍澳藍塘傲，則以5650萬元售出26號屋，該洋房實用面積2244方呎，實呎25,178元；藍塘傲本月迄今暫時累售5幢洋房，套現逾2.7億元。

上源周日推售251伙

另個別新盤銷售步伐如常。內房萬科（香港）屯門掃管笏上源，日前以折實平均實呎1.24萬元，首推第1座「Grand Le Pont」142伙後，敲定本周日（16日）以發價單、招標雙軌方式發售251伙；其中162伙價單發售、佔今批推售單位65%，另89伙招標發售、佔今批推單位35%。

百利保（0617）牽頭沙田九肚富豪‧山峯，昨如常向傳媒開放全新示範單位，為第2座頂層A室複式戶，實用面積3046方呎、另連534方呎平台和1289方呎天台。

富豪物業代理董事衞振聲表示，項目有特色戶之前以呎價逾4.2萬元售出，是次開放的全新特色戶，有機會再創項目售價、呎價新高紀錄。

LP6海日灣Ⅱ各錄1宗撻訂

另市場亦新錄兩宗逾千方呎一手單位撻訂。南豐將軍澳日出康城LP6，新增1座16樓實用1086方呎B室撻訂，單位本月1日以1703.8萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉85萬元。億京大埔白石角海日灣Ⅱ亦新錄撻訂，為5座1樓D室，實用面積1028方呎，本月3日以1417.6萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉71萬元。

相關字詞﹕海日灣ii 上源 逃犯條例修訂 紅山半島 藍塘傲 御半山ii期

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