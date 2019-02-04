領都3房930萬沽 低市價一成

海怡銀主盤減價百萬 1700萬易手

此外，市場上除連錄逾億元豪宅銀主盤放售外，部分大型屋苑銀主盤亦錄減價成交。中原區域營業董事王昭康表示，鴨脷洲海怡半島19座高層H室，單位實用面積871方呎，屬3房間隔，近月由銀主開價1800萬元放售，新近減價100萬元，並以1700萬元售出，實呎19,518元，屬市價成交。原業主1994年以590萬元購入，現放售價較25年前高出1110萬元，物業升值近兩倍。

海濱南岸1300萬 實呎2.2萬雙破頂

不過，個別屋苑仍錄得雙破頂的高價成交。中原分行經理袁顯岸表示，紅磡海濱南岸7座高層C室，實用面積590方呎，3房間隔，望維港景，最新以1300萬元獲外區租客購入自住，實呎22,033元，成交價和呎價均創屋苑歷史新高。原業主2015年985萬元買入，持貨4年，帳面獲利315萬元或32%。袁續指，屋苑6月至今共錄得3宗成交，平均實呎21,226元。

城市花園撻訂貨1550萬重售

另一方面，中原營業董事林龍南表示，北角城市花園13座中層G室，實用面積809方呎，3房間隔，曾於上月中旬以1550萬元獲承接，唯買家最後撻訂，料被原業主殺訂3%至5%。不過，原業主最新再以原價1550萬元沽出單位，實呎19,159元。原業主1985年以57.9萬元一手購入，持貨34年，帳面獲利1492.1萬元或逾25倍。