經濟

香港地產

下一篇 上一篇

內地客天璽3伙淪銀主盤 今年最大宗 曾8次按揭現2.4億放售 一周兩爆豪宅銀主盤

【明報專訊】面對中美貿易戰，加上近期《逃犯條例》修訂引起社會爭議，雖然樓市未見跌勢，但市場先後出現多宗大額豪宅淪為銀主盤個案，其中一向深受內地客歡迎的九龍站豪宅，就錄得大額銀主盤放售，單位為天璽天鑽璽高層3伙，業主曾先後8次向財務公司借貸，最新銀主叫價約2.4億元放售，成今年以來市場上最大宗銀主盤放售個案。

今次由銀主放售的單位，為天璽天鑽璽高層A、B、C室3伙，連一個車位，A室實用1443方呎，B室為676方呎，C室實用則是1356方呎，另有一個車位，其中A、B室須同時購買，合共叫價1.7億元，以實用共2119方呎計，實呎8.02萬元。原業主2015年「一約多伙」購入該兩伙，作價1.116億元，現叫價較4年前高5840萬元或52%。

叫價較買入價仍高三成

另買家可單獨購入一個C單位，叫價7000萬元，實呎5.16萬元，叫價較2015年購入價約6886萬元僅高出114萬元或1.6%，若A、B、C室及一個車位一併計算，總放售價達2.4億元，實呎約6.9萬元，若A、B及C合共3伙計，總購入價則達1.8億元，現叫價較當時高出約6000萬元或33%。資料顯示，業主為一名內地人，2015年購入相關物業後，至去年約3年時間內，已先後8次由財務公司承造按揭，其中去年2月、3月及6月，三度向智財創富(亞洲)發展有限公司借貸，共涉4400萬元。

事實上，上周中半山君珀頂層連天台戶，實用 2715方呎，由銀主叫價1.685億元放售，實呎約6.2萬元。一名田姓買家於2012年透過公司名義以1.88億元購入，當時以實呎69,245元創下中半山新高呎價，但最新銀主放售價已較7年前的買入價低約1900萬元或約一成。

爪哇呂氏家族成員「甩名」購怡園

另有老牌家族成員「甩名」後「首置」入市，土地註冊處顯示，跑馬地黃泥涌峽道怡園一個實用3189方呎單位，上月以1.2546億元售出，實呎39,341元，登記買家為爪哇控股（0251）呂氏家族成員王凱思（WANG HOI SZE ADA），今次入市只須付4.25%印花稅，即以首置客身分入市。

土地註冊處又顯示，王凱思與爪哇控股主席呂榮梓兒子呂聯勤聯名曾於2010年以3400萬元購入大潭陽明山莊一單位，至2017年轉名至王凱思個人持有，到上月購入怡園單位前，再以3277萬元轉名至呂聯勤個人名下，王凱思回復首置身分，購入上述怡園單位即慳1348萬元辣稅。今次沽出怡園之原業主，早於2013年8月以8000萬元購入，帳面獲利4546萬元或57%。

明報記者 林尚民

相關字詞﹕怡園 甩名 富貴上車客 首置客 君珀 內地客 天璽 豪宅銀主 銀主盤

上 / 下一篇新聞

恒指挫近500點 本地地產重災 防守股領展亦插3% 夜期跌近27000點
恒指挫近500點 本地地產重災 防守股領展亦插3% 夜期跌近27000點
港元拆息倒掛 分析：銀行防備走資
港元拆息倒掛 分析：銀行防備走資
衝突區分行停業 金管局：整體仍正常運作
衝突區分行停業 金管局：整體仍正常運作
話你知﹕佔中爆發後 恒指一個月收復失地
話你知﹕佔中爆發後 恒指一個月收復失地
金融界：修例倘通過 評論要更小心
金融界：修例倘通過 評論要更小心
中國5月新貸1.18萬億 遜預期 社融小幅回升 分析：經濟仍存壓力
中國5月新貸1.18萬億 遜預期 社融小幅回升 分析：經濟仍存壓力
細價股僑雄業績失實 港交所譴責10董事
細價股僑雄業績失實 港交所譴責10董事
交銀國際：人幣破7屬利好 貨幣政策更靈活
交銀國際：人幣破7屬利好 貨幣政策更靈活
吉利LG合伙開發電動車電池
吉利LG合伙開發電動車電池
太興下限定價 暗盤跌6% 本地品牌首日多做好 分析：恐受市况拖累
太興下限定價 暗盤跌6% 本地品牌首日多做好 分析：恐受市况拖累
電子消費帶動 Visa本港支付額升
電子消費帶動 Visa本港支付額升
李家誠斥513萬 增持美麗華
李家誠斥513萬 增持美麗華
晶苑：加快遷離中國避貿戰
晶苑：加快遷離中國避貿戰
美大行預警次季盈利倒退 核心CPI低過預期 美股早段偏軟
美大行預警次季盈利倒退 核心CPI低過預期 美股早段偏軟
任天堂避美關稅 撤中國生產工序
任天堂避美關稅 撤中國生產工序
美六成富豪支持徵收富豪稅
美六成富豪支持徵收富豪稅
張兆聰﹕美倘取消《香港關係法》 港股勢邊緣化
張兆聰﹕美倘取消《香港關係法》 港股勢邊緣化
梁志麟﹕減息壓力低 加元有支持
梁志麟﹕減息壓力低 加元有支持
張兆聰﹕弱勢板塊選強股 華晨可吼
張兆聰﹕弱勢板塊選強股 華晨可吼
盧志威﹕財富過分集中 小心流動性陷阱
盧志威﹕財富過分集中 小心流動性陷阱
李曉佳﹕談「金融抗爭」 先搞清是什麼
李曉佳﹕談「金融抗爭」 先搞清是什麼
技術取勝﹕中石化料續尋底
技術取勝﹕中石化料續尋底
周顯﹕國家拉人 要錢多過要命
周顯﹕國家拉人 要錢多過要命
湯文亮﹕政府收訂金太少 發展商敢高價投地
湯文亮﹕政府收訂金太少 發展商敢高價投地
領都3房930萬沽 低市價一成
領都3房930萬沽 低市價一成
會德豐新地兩盤昨齊取消記招
會德豐新地兩盤昨齊取消記招
啟德住宅地明截標 估值未受影響
啟德住宅地明截標 估值未受影響
穗禾苑上月錄5宗內地生租賃個案
穗禾苑上月錄5宗內地生租賃個案
星獅地產鄧國佳：星樓供應足 豪宅表現較佳
星獅地產鄧國佳：星樓供應足 豪宅表現較佳
星甲廈呎租僅港一半 配套設施完善
星甲廈呎租僅港一半 配套設施完善