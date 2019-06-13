內地客天璽3伙淪銀主盤 今年最大宗 曾8次按揭現2.4億放售 一周兩爆豪宅銀主盤

今次由銀主放售的單位，為天璽天鑽璽高層A、B、C室3伙，連一個車位，A室實用1443方呎，B室為676方呎，C室實用則是1356方呎，另有一個車位，其中A、B室須同時購買，合共叫價1.7億元，以實用共2119方呎計，實呎8.02萬元。原業主2015年「一約多伙」購入該兩伙，作價1.116億元，現叫價較4年前高5840萬元或52%。

叫價較買入價仍高三成

另買家可單獨購入一個C單位，叫價7000萬元，實呎5.16萬元，叫價較2015年購入價約6886萬元僅高出114萬元或1.6%，若A、B、C室及一個車位一併計算，總放售價達2.4億元，實呎約6.9萬元，若A、B及C合共3伙計，總購入價則達1.8億元，現叫價較當時高出約6000萬元或33%。資料顯示，業主為一名內地人，2015年購入相關物業後，至去年約3年時間內，已先後8次由財務公司承造按揭，其中去年2月、3月及6月，三度向智財創富(亞洲)發展有限公司借貸，共涉4400萬元。

事實上，上周中半山君珀頂層連天台戶，實用 2715方呎，由銀主叫價1.685億元放售，實呎約6.2萬元。一名田姓買家於2012年透過公司名義以1.88億元購入，當時以實呎69,245元創下中半山新高呎價，但最新銀主放售價已較7年前的買入價低約1900萬元或約一成。

爪哇呂氏家族成員「甩名」購怡園

另有老牌家族成員「甩名」後「首置」入市，土地註冊處顯示，跑馬地黃泥涌峽道怡園一個實用3189方呎單位，上月以1.2546億元售出，實呎39,341元，登記買家為爪哇控股（0251）呂氏家族成員王凱思（WANG HOI SZE ADA），今次入市只須付4.25%印花稅，即以首置客身分入市。

土地註冊處又顯示，王凱思與爪哇控股主席呂榮梓兒子呂聯勤聯名曾於2010年以3400萬元購入大潭陽明山莊一單位，至2017年轉名至王凱思個人持有，到上月購入怡園單位前，再以3277萬元轉名至呂聯勤個人名下，王凱思回復首置身分，購入上述怡園單位即慳1348萬元辣稅。今次沽出怡園之原業主，早於2013年8月以8000萬元購入，帳面獲利4546萬元或57%。

明報記者 林尚民