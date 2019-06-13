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湯文亮﹕政府收訂金太少 發展商敢高價投地

【明報專訊】不時有人問我，香港樓價點解會升得咁厲害，連政府的辣招都壓唔住，我的答案很多人不會相信，但其實是真的，就是地產商的高成數按揭，如果政府禁止地產商或者財務公司提供高成數按揭，樓價想升都難。不過政府是絕對不會這樣做，否則就會被人話干預自由市場運作。而且，大家可能沒有想到，即使訂金太少，亦可能會造成樓價飈升。

買樓者顧慮減 勢搶高樓價

大約1個月前，有學者話新樓5%訂金太高，如果買樓的人發覺計唔掂數要撻訂，損失會很慘重，收1%訂金就差唔多。我話千祈唔好，現在樓價已經節節上升，如果地產商只收1%訂金，買樓的人顧慮減少，大不了損失1%訂金，樓價會更加飈升，尤其是用招標方法賣樓；所以，臨時訂金5%，大訂10%是最基本的要求，絕對不能下降。這是一個很小的議題，根本沒有市民關注，事情就不了了之。

最近逃犯條例搞到香港亂晒籠，睇情况政府是不會撤回，高銀金融（0530）在不久前以高價投得啟德地皮，亦以社會矛盾，經濟不穩為理由宣布放棄訂金，損失2500萬元，很多人都會認為2500萬元的訂金是很多，但相比地皮的價值111億元來說，只是0.23%，在這風頭火勢，撻訂亦是正常，但對香港踩多腳就此乎不應該。如果訂金是5%或者是5億元，高銀金融是否會撻訂，相信將會是一個疑問；如果唔撻訂，當然不會說社會矛盾，經濟不穩。

高銀訂金只佔地價0.23％

當大家知道高銀金融撻訂之後，很多人問我，點解一幅超過百億地皮，政府可以收咁少訂金，這點我也不知道，一般人都以為政府最少會收5%訂金，如果不是因為撻訂，我相信是沒有人知道政府可以收咁少訂金，按照一般情况來說，政府是不會收咁少訂金，今次或者是特別安排。如果這是政府的正常慣例，當日海航買啟德地皮時就應該撻訂，4幅地加加埋埋亦只不過是付了訂金1億元，撻訂好過日後咁辛苦融資。

由於政府收咁少訂金，高銀金融夠膽高價投地，萬一遇上一些不可抗力事件，或者融資有困難，就算撻訂損失也很輕微，0.23％訂金，聽都未聽過。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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