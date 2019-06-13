周顯﹕國家拉人 要錢多過要命

記得半年前，有朋友說，要我去上海同某位大大大孖沙開會，呢，過萬億資產的那一位呢，等我開心了好多日，點知淨係吹水，無下文。

有一個故事是某位朋友的朋友，同某位貪官污吏有joint venture（合資公司）之類，一天，他突然被「洗頭艇」夾了上去，結果搞了幾個月，他把在內地的資產全部轉移，還給國家，化為烏有，他就安全無恙地被送回香港。他的說法是：「像發了一場夢。」

凡事做得夠盡就有效

周一、周二連續兩天，同人分析政局。別人看政治，是帶有感情，有主觀意願，而我則是完全沒有感情的客觀火星人分析。有人問我：「萬人絕食、提款換美元、全民罷工、武力衝擊……哪一種方法是有效，哪一種方法是無效的呢？」

我的回答是：「只要做得夠盡，每一種方法都有效，反之，如果做得不盡，每一種方法都無效。每一種有效的方法，都會令到你自己，以至於香港人極度痛苦，這就是七傷拳──先傷己、後傷敵；要想自己全無痛苦，而達到有效目的，就不可能了。以絕食為例子，如果餓死一兩個人，就非常有效，惡法非得撤除不可，但如果是接力絕食，就完全無效。如果是提款換美元，如果人人把所有現金都提出來，甚至是賣樓來換美元，港府必定腳軟。」

[周顯 投資二三事]