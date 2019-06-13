經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

下一篇 上一篇

張兆聰﹕美倘取消《香港關係法》 港股勢邊緣化

【明報專訊】恒指昨跌480點，收報27,308點，成交金額近770億元。美股衝高回落，亞洲股市變動不大，唯獨港股下挫，似乎與《逃犯條例》修訂引發的衝突有關。本地地產股以至本應具抗跌力的房託都大跌。如果市場憂慮的是中環金鐘一帶出現混亂或佔領，回顧2014年雨傘運動的經驗，沽壓只會相當短暫。要小心的反而是草案一旦通過，美國取消《香港關係法》，屆時香港就變成一個普通的內地城市，經濟一定會受到影響，港股也可能被邊緣化。

美股升逾200點後倒跌，投資者開始對近期急彈後接近高位的股市感到猶豫。美股V形反彈的原因是憧憬美國聯儲局會大幅減息，利率期貨顯示10月前減息50點子（1厘等於100點子）的機會接近百分百。但高盛和瑞銀相繼潑冷水，認為市場過度樂觀。高盛指聯儲局會以經濟數據為減息依據，而非短期的市場情緒，瑞銀主席韋伯（Axel Weber）則指聯儲局主席鮑威爾並沒有說過有減息的迫切性，僅稱若經濟數據在下半年進一步疲軟，才會考慮採取措施維持增長。

美經濟急速放緩 才會大幅減息

以往減息一般都有迫切性。1995年爆發墨西哥披索危機，出於「買保險」的角度而減息；1998年俄羅斯違約導致LTCM（長期資本管理公司）倒閉；2001年科網股己爆破，美股較高位已回落超過10%；2008年當局已清楚次按的危險而率先出手。中美貿易戰是當前經濟面對最大的風險，但至今對於經濟、通脹的影響都不明顯，遠不及1995年和1998年般迫切。低通脹是一個問題，但暫時沒有變成通縮的威脅。若當局一如市場預期，在未來數月大幅減息50點子，唯一可能就是經濟將急速放緩，失業率明顯回升，若這樣的話，減息就不見得能獨力支撐股市。

在外圍相對平穩下港股顯著受壓，夜期進一步下試27,000點水平，一個原因是拆息抽升，1個月拆息更升至2.42厘貼近金融海嘯後新高，另一是政總外出現混亂。拆息抽升，銀行界人士認為是準備半年結有關，也有市場人士擔心資金正撤離香港所致。

全球央行偏鴿 年內停縮表機會大

自從聯儲局在2018年加速縮表後，本港銀行體系流動性似乎進入一個緊平衡狀態，1個月拆息每逢季結前都出現劇烈波動，例如去年幾個高位分別在6月、9月及12月出現，而今年3月開始拆息也見上升。當然，過去數月拆息上升後未有回落，不排除出現走資，資金供求持續偏緊的可能。但無論聯儲局減息與否，全球央行立場都偏鴿，今年內停止縮表的機會極大，中長線看不用太擔心資金緊張。

反而政治局面更令人憂慮。回顧2014年佔中，恒指由佔中前的23,678點，佔中後首個交易日大跌1.9%，翌日再跌1.28%。但當時示威者爭取的是真普選，即使佔領了中環金鐘一帶，但大部分時間都是和平進行，恒指在佔中後第2個交易日已是最低位，1個月後已收復失地。當時本地地產股也跑輸大市，新地（0016）連跌3日累瀉6.6%。但領展（0823）表現極強，下跌1天後便再展升浪，完全無視市况走弱。

但與2014年不同，當時對營商環境無甚影響，但今次修例備受國際政商各界關注，甚至隨時令美國取消《香港關係法》，這會令很多外資重新審視在港營運。若香港變成一個普通的內地城市，港股更可能會被邊緣化。短線來說，筆者傾向能守住前低位，但中長線來看，很視乎美國會作出什麼決定。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

恒指挫近500點 本地地產重災 防守股領展亦插3% 夜期跌近27000點
恒指挫近500點 本地地產重災 防守股領展亦插3% 夜期跌近27000點
港元拆息倒掛 分析：銀行防備走資
港元拆息倒掛 分析：銀行防備走資
衝突區分行停業 金管局：整體仍正常運作
衝突區分行停業 金管局：整體仍正常運作
話你知﹕佔中爆發後 恒指一個月收復失地
話你知﹕佔中爆發後 恒指一個月收復失地
金融界：修例倘通過 評論要更小心
金融界：修例倘通過 評論要更小心
中國5月新貸1.18萬億 遜預期 社融小幅回升 分析：經濟仍存壓力
中國5月新貸1.18萬億 遜預期 社融小幅回升 分析：經濟仍存壓力
細價股僑雄業績失實 港交所譴責10董事
細價股僑雄業績失實 港交所譴責10董事
交銀國際：人幣破7屬利好 貨幣政策更靈活
交銀國際：人幣破7屬利好 貨幣政策更靈活
吉利LG合伙開發電動車電池
吉利LG合伙開發電動車電池
太興下限定價 暗盤跌6% 本地品牌首日多做好 分析：恐受市况拖累
太興下限定價 暗盤跌6% 本地品牌首日多做好 分析：恐受市况拖累
電子消費帶動 Visa本港支付額升
電子消費帶動 Visa本港支付額升
李家誠斥513萬 增持美麗華
李家誠斥513萬 增持美麗華
晶苑：加快遷離中國避貿戰
晶苑：加快遷離中國避貿戰
美大行預警次季盈利倒退 核心CPI低過預期 美股早段偏軟
美大行預警次季盈利倒退 核心CPI低過預期 美股早段偏軟
任天堂避美關稅 撤中國生產工序
任天堂避美關稅 撤中國生產工序
美六成富豪支持徵收富豪稅
美六成富豪支持徵收富豪稅
梁志麟﹕減息壓力低 加元有支持
梁志麟﹕減息壓力低 加元有支持
張兆聰﹕弱勢板塊選強股 華晨可吼
張兆聰﹕弱勢板塊選強股 華晨可吼
盧志威﹕財富過分集中 小心流動性陷阱
盧志威﹕財富過分集中 小心流動性陷阱
李曉佳﹕談「金融抗爭」 先搞清是什麼
李曉佳﹕談「金融抗爭」 先搞清是什麼
技術取勝﹕中石化料續尋底
技術取勝﹕中石化料續尋底
周顯﹕國家拉人 要錢多過要命
周顯﹕國家拉人 要錢多過要命
湯文亮﹕政府收訂金太少 發展商敢高價投地
湯文亮﹕政府收訂金太少 發展商敢高價投地
內地客天璽3伙淪銀主盤 今年最大宗 曾8次按揭現2.4億放售 一周兩爆豪宅銀主盤
內地客天璽3伙淪銀主盤 今年最大宗 曾8次按揭現2.4億放售 一周兩爆豪宅銀主盤
領都3房930萬沽 低市價一成
領都3房930萬沽 低市價一成
會德豐新地兩盤昨齊取消記招
會德豐新地兩盤昨齊取消記招
啟德住宅地明截標 估值未受影響
啟德住宅地明截標 估值未受影響
穗禾苑上月錄5宗內地生租賃個案
穗禾苑上月錄5宗內地生租賃個案
星獅地產鄧國佳：星樓供應足 豪宅表現較佳
星獅地產鄧國佳：星樓供應足 豪宅表現較佳
星甲廈呎租僅港一半 配套設施完善
星甲廈呎租僅港一半 配套設施完善