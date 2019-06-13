張兆聰﹕美倘取消《香港關係法》 港股勢邊緣化

美股升逾200點後倒跌，投資者開始對近期急彈後接近高位的股市感到猶豫。美股V形反彈的原因是憧憬美國聯儲局會大幅減息，利率期貨顯示10月前減息50點子（1厘等於100點子）的機會接近百分百。但高盛和瑞銀相繼潑冷水，認為市場過度樂觀。高盛指聯儲局會以經濟數據為減息依據，而非短期的市場情緒，瑞銀主席韋伯（Axel Weber）則指聯儲局主席鮑威爾並沒有說過有減息的迫切性，僅稱若經濟數據在下半年進一步疲軟，才會考慮採取措施維持增長。

美經濟急速放緩 才會大幅減息

以往減息一般都有迫切性。1995年爆發墨西哥披索危機，出於「買保險」的角度而減息；1998年俄羅斯違約導致LTCM（長期資本管理公司）倒閉；2001年科網股己爆破，美股較高位已回落超過10%；2008年當局已清楚次按的危險而率先出手。中美貿易戰是當前經濟面對最大的風險，但至今對於經濟、通脹的影響都不明顯，遠不及1995年和1998年般迫切。低通脹是一個問題，但暫時沒有變成通縮的威脅。若當局一如市場預期，在未來數月大幅減息50點子，唯一可能就是經濟將急速放緩，失業率明顯回升，若這樣的話，減息就不見得能獨力支撐股市。

在外圍相對平穩下港股顯著受壓，夜期進一步下試27,000點水平，一個原因是拆息抽升，1個月拆息更升至2.42厘貼近金融海嘯後新高，另一是政總外出現混亂。拆息抽升，銀行界人士認為是準備半年結有關，也有市場人士擔心資金正撤離香港所致。

全球央行偏鴿 年內停縮表機會大

自從聯儲局在2018年加速縮表後，本港銀行體系流動性似乎進入一個緊平衡狀態，1個月拆息每逢季結前都出現劇烈波動，例如去年幾個高位分別在6月、9月及12月出現，而今年3月開始拆息也見上升。當然，過去數月拆息上升後未有回落，不排除出現走資，資金供求持續偏緊的可能。但無論聯儲局減息與否，全球央行立場都偏鴿，今年內停止縮表的機會極大，中長線看不用太擔心資金緊張。

反而政治局面更令人憂慮。回顧2014年佔中，恒指由佔中前的23,678點，佔中後首個交易日大跌1.9%，翌日再跌1.28%。但當時示威者爭取的是真普選，即使佔領了中環金鐘一帶，但大部分時間都是和平進行，恒指在佔中後第2個交易日已是最低位，1個月後已收復失地。當時本地地產股也跑輸大市，新地（0016）連跌3日累瀉6.6%。但領展（0823）表現極強，下跌1天後便再展升浪，完全無視市况走弱。

但與2014年不同，當時對營商環境無甚影響，但今次修例備受國際政商各界關注，甚至隨時令美國取消《香港關係法》，這會令很多外資重新審視在港營運。若香港變成一個普通的內地城市，港股更可能會被邊緣化。短線來說，筆者傾向能守住前低位，但中長線來看，很視乎美國會作出什麼決定。

[張兆聰 還看今朝]