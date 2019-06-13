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經濟
2019年6月13日星期四
張兆聰 技術取勝
投資策略
恒指挫近500點 本地地產重災 防守股領展亦插3% 夜期跌近27000點
港元拆息倒掛 分析：銀行防備走資
衝突區分行停業 金管局：整體仍正常運作
話你知﹕佔中爆發後 恒指一個月收復失地
金融界：修例倘通過 評論要更小心
中國5月新貸1.18萬億 遜預期 社融小幅回升 分析：經濟仍存壓力
細價股僑雄業績失實 港交所譴責10董事
交銀國際：人幣破7屬利好 貨幣政策更靈活
吉利LG合伙開發電動車電池
太興下限定價 暗盤跌6% 本地品牌首日多做好 分析：恐受市况拖累
電子消費帶動 Visa本港支付額升
李家誠斥513萬 增持美麗華
晶苑：加快遷離中國避貿戰
美大行預警次季盈利倒退 核心CPI低過預期 美股早段偏軟
任天堂避美關稅 撤中國生產工序
美六成富豪支持徵收富豪稅
張兆聰﹕美倘取消《香港關係法》 港股勢邊緣化
梁志麟﹕減息壓力低 加元有支持
張兆聰﹕弱勢板塊選強股 華晨可吼
盧志威﹕財富過分集中 小心流動性陷阱
李曉佳﹕談「金融抗爭」 先搞清是什麼
技術取勝﹕中石化料續尋底
周顯﹕國家拉人 要錢多過要命
湯文亮﹕政府收訂金太少 發展商敢高價投地
內地客天璽3伙淪銀主盤 今年最大宗 曾8次按揭現2.4億放售 一周兩爆豪宅銀主盤
領都3房930萬沽 低市價一成
會德豐新地兩盤昨齊取消記招
啟德住宅地明截標 估值未受影響
穗禾苑上月錄5宗內地生租賃個案
星獅地產鄧國佳：星樓供應足 豪宅表現較佳
星甲廈呎租僅港一半 配套設施完善
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技術取勝﹕中石化料續尋底
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【明報專訊】融創料整固再上（圖）
九置跌破支持走弱（圖）
明報記者 張兆聰
[張兆聰 技術取勝]
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恒指挫近500點 本地地產重災 防守股領展亦插3% 夜期跌近27000點
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