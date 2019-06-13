李曉佳﹕談「金融抗爭」 先搞清是什麼

但是，最關鍵的一點，是提出這個建議的人，着眼於香港的外匯儲備，然而要衝擊聯繫匯率制度，要視乎香港的「貨幣基礎」有多少，這一點連美國對冲基金Hayman Capital的創辦人Kyle Bass亦忽略了。Kyle Bass以為香港的「銀行體系總結餘」只剩下約500億元，自己就有力量沽空港元，其實包括總結餘在內的「貨幣基礎」，截至昨日有1.62萬億元，當中除了總結餘，還包括超過1萬億元的外匯基金票據及債券，金管局隨時可以贖回並投放在市場內，以穩定聯繫匯率。

如果能找到1.6萬個有志於沽港元的人，每人也要拿出1億元才能成事，這個成本會不會太大？何况聯繫匯率如同一國兩制，是香港重要的根基，作為港人有必要去撼動這個制度嗎？

港元貨幣基礎達1.62萬億元

另一個市面上關於「金融抗爭」的提議，是到中資行提走資金，再存入外資或本地銀行。這方面的成本確實不高，不過是否能達到成效，同樣令人懷疑。

就讓數據說實話，以中銀香港（2388）為例，截至去年底，它的客戶存款為1.89萬億元，比香港的貨幣基礎還要多，普通市民的力量，儘管可積少成多，對比有大量內地客戶的中資銀行而言，仍是相當微薄。

大戶會否撤資更值得注意

不過，近日有傳聞指私人銀行客戶對開立離岸戶口的興趣增加，反而值得注意。他們有感政治前景不樂觀而想把資金放在香港以外，政府應該認真聽聽這些金融界或富有人士的無聲訴求。

[李曉佳 財經澡堂]