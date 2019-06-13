經濟
盧志威 美股搏擊

投資策略

下一篇 上一篇

盧志威﹕財富過分集中 小心流動性陷阱

【明報專訊】相信對大部分香港市民，本周的心情都很沉重，無論立場如何，見到金鐘一帶化為戰場，在港島上班多年的筆者也會感到悲傷，現在的形勢香港一定是輸家，因為無論如何處理，投資者的信心一定下跌，此役一過勢必難以復原。

ETF只買港股拒中資 表現跑贏恒指

本來美股反彈，是創造條件和空間港股跟隨，由於形勢急轉直下，估計都難以跟隨美股再試高位，在投資來講最擔心是港股因為地緣政治風險，引發基金下調評級，今年MSCI香港ETF（EWH）曾經創歷史新高，這項指數只買入港股，並不納入中資股，表現反而跑贏恒指，都可算是美股的神奇之處，用不同的公司組合出來，居然跑贏多年沿用的指數。

能跑贏的主要原因是全部買入香港大公司，其中友邦（1299）佔21%，第二位港交所（0388）佔7.2%，之後已經是多家地產股和公用股，銀行股反而不多，引證了港股其實不是很差，只是財富創造能力集中在少數大公司之中，一定要集中注碼才可以走出生天。

同樣情况相信亦發生在其他地方的股市，金融市場已經對量化寬鬆染上「毒癮」，經濟數據下跌一定大叫減息，人人跑去買債券，然後當經濟回升，財富又更集中在大公司或是富人手中，長此下去，社會一定會愈來愈貧富懸殊。

股市人為調整 散戶策略須變

市場又再次熱炒減息，筆者相信今次用貨幣政策，又可以醫好，至少短期內不會爆發危機，只是一次又一次的將財富集中，始終有一天會發生流動性陷阱，亦即再低息也不能刺激需求和投資項目，到時候神仙也難救。所以作為小投資者，只能自求多福，盡量避重就輕，現在的股市跟量寬之前已經大有分別，人為調整成分重得多，策略上亦要跟着轉變。

[盧志威 美股搏擊]

上 / 下一篇新聞

恒指挫近500點 本地地產重災 防守股領展亦插3% 夜期跌近27000點
恒指挫近500點 本地地產重災 防守股領展亦插3% 夜期跌近27000點
港元拆息倒掛 分析：銀行防備走資
港元拆息倒掛 分析：銀行防備走資
衝突區分行停業 金管局：整體仍正常運作
衝突區分行停業 金管局：整體仍正常運作
話你知﹕佔中爆發後 恒指一個月收復失地
話你知﹕佔中爆發後 恒指一個月收復失地
金融界：修例倘通過 評論要更小心
金融界：修例倘通過 評論要更小心
中國5月新貸1.18萬億 遜預期 社融小幅回升 分析：經濟仍存壓力
中國5月新貸1.18萬億 遜預期 社融小幅回升 分析：經濟仍存壓力
細價股僑雄業績失實 港交所譴責10董事
細價股僑雄業績失實 港交所譴責10董事
交銀國際：人幣破7屬利好 貨幣政策更靈活
交銀國際：人幣破7屬利好 貨幣政策更靈活
吉利LG合伙開發電動車電池
吉利LG合伙開發電動車電池
太興下限定價 暗盤跌6% 本地品牌首日多做好 分析：恐受市况拖累
太興下限定價 暗盤跌6% 本地品牌首日多做好 分析：恐受市况拖累
電子消費帶動 Visa本港支付額升
電子消費帶動 Visa本港支付額升
李家誠斥513萬 增持美麗華
李家誠斥513萬 增持美麗華
晶苑：加快遷離中國避貿戰
晶苑：加快遷離中國避貿戰
美大行預警次季盈利倒退 核心CPI低過預期 美股早段偏軟
美大行預警次季盈利倒退 核心CPI低過預期 美股早段偏軟
任天堂避美關稅 撤中國生產工序
任天堂避美關稅 撤中國生產工序
美六成富豪支持徵收富豪稅
美六成富豪支持徵收富豪稅
張兆聰﹕美倘取消《香港關係法》 港股勢邊緣化
張兆聰﹕美倘取消《香港關係法》 港股勢邊緣化
梁志麟﹕減息壓力低 加元有支持
梁志麟﹕減息壓力低 加元有支持
張兆聰﹕弱勢板塊選強股 華晨可吼
張兆聰﹕弱勢板塊選強股 華晨可吼
李曉佳﹕談「金融抗爭」 先搞清是什麼
李曉佳﹕談「金融抗爭」 先搞清是什麼
技術取勝﹕中石化料續尋底
技術取勝﹕中石化料續尋底
周顯﹕國家拉人 要錢多過要命
周顯﹕國家拉人 要錢多過要命
湯文亮﹕政府收訂金太少 發展商敢高價投地
湯文亮﹕政府收訂金太少 發展商敢高價投地
內地客天璽3伙淪銀主盤 今年最大宗 曾8次按揭現2.4億放售 一周兩爆豪宅銀主盤
內地客天璽3伙淪銀主盤 今年最大宗 曾8次按揭現2.4億放售 一周兩爆豪宅銀主盤
領都3房930萬沽 低市價一成
領都3房930萬沽 低市價一成
會德豐新地兩盤昨齊取消記招
會德豐新地兩盤昨齊取消記招
啟德住宅地明截標 估值未受影響
啟德住宅地明截標 估值未受影響
穗禾苑上月錄5宗內地生租賃個案
穗禾苑上月錄5宗內地生租賃個案
星獅地產鄧國佳：星樓供應足 豪宅表現較佳
星獅地產鄧國佳：星樓供應足 豪宅表現較佳
星甲廈呎租僅港一半 配套設施完善
星甲廈呎租僅港一半 配套設施完善