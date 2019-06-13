盧志威﹕財富過分集中 小心流動性陷阱

ETF只買港股拒中資 表現跑贏恒指

本來美股反彈，是創造條件和空間港股跟隨，由於形勢急轉直下，估計都難以跟隨美股再試高位，在投資來講最擔心是港股因為地緣政治風險，引發基金下調評級，今年MSCI香港ETF（EWH）曾經創歷史新高，這項指數只買入港股，並不納入中資股，表現反而跑贏恒指，都可算是美股的神奇之處，用不同的公司組合出來，居然跑贏多年沿用的指數。

能跑贏的主要原因是全部買入香港大公司，其中友邦（1299）佔21%，第二位港交所（0388）佔7.2%，之後已經是多家地產股和公用股，銀行股反而不多，引證了港股其實不是很差，只是財富創造能力集中在少數大公司之中，一定要集中注碼才可以走出生天。

同樣情况相信亦發生在其他地方的股市，金融市場已經對量化寬鬆染上「毒癮」，經濟數據下跌一定大叫減息，人人跑去買債券，然後當經濟回升，財富又更集中在大公司或是富人手中，長此下去，社會一定會愈來愈貧富懸殊。

股市人為調整 散戶策略須變

市場又再次熱炒減息，筆者相信今次用貨幣政策，又可以醫好，至少短期內不會爆發危機，只是一次又一次的將財富集中，始終有一天會發生流動性陷阱，亦即再低息也不能刺激需求和投資項目，到時候神仙也難救。所以作為小投資者，只能自求多福，盡量避重就輕，現在的股市跟量寬之前已經大有分別，人為調整成分重得多，策略上亦要跟着轉變。

[盧志威 美股搏擊]