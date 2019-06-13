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張兆聰﹕弱勢板塊選強股 華晨可吼

【明報專訊】恒指昨日顯著下跌且跌勢全面，《明報》數據庫追蹤的所有行業全部下跌，恒生綜合指數下跌股份比例超過80％。近日反彈得比較厲害的股份沽壓頗大，例如最弱勢的行業科技器材，當中的手機設備股周一及周二都有強力反彈，舜宇（2382）就累彈近9％，結果昨日就成為表現最差藍籌、瀉6％。不過，在弱勢板塊中的強勢股卻值得留意，華晨（1114）是其中之一。

本地地產股大跌後多反彈

港股大跌與拆息抽升有關，銀根一緊，股市必然下跌，傳統藍籌股跌幅更是厲害，本地地產及房託都令人措手不及。一來本港住宅物業租金收益率已低至貼近2厘水平，當1個月拆息也高達2.4厘，市場即時反應就是沽售地產股，當中新世界（0017）跌逾4％，是2016年初以來最大跌幅。回看以往數據，本地地產股大跌過後多傾向反彈，但最佳的入市位時間卻是出現技術超賣。由於本周初強力反彈，即使昨日大跌，14天RSI亦普遍處於30％以上，若今明兩天繼續弱勢而跌入超賣區，則會是博反彈的機會。

舜宇5月手機鏡頭出貨量按年上升38.7%至1.07億件，但相對4月手機鏡頭出貨量1.13億件按月下降，股價跌6%。同業丘鈦科技（1478）5月出貨量也按月下降5%，股價連跌兩日，似乎手機鏡頭出貨量轉弱是一個大趨勢。

手機鏡頭出貨量轉弱成趨勢

汽車股也有類似情况，中汽協昨日公布，5月份全國汽車銷售量年減16.4%，為史上單月最大跌幅，且連續第11個月下滑。雖然銷售未有好轉迹象，但按年下跌已接近1年，開始會有低基數效應，二來股價全都能守住去年低位，反映現價已體現銷情欠佳的情况。從年初至今股價來看，表現並非一面倒地差，例如華晨就相當突出，主要是受到消費升級支持，豪華車銷量逆市向好。

內地消費升級帶動 華晨豪華車銷量佳

華晨主席吳小安日前表示豪華品牌每月的銷量都有正向增長，尤其是該公司的寶馬汽車，全年銷量目標增長15%，首4個月銷量按年增長29%，已超出預期。集團股價表現也優於其他汽車股。隨着下半年推出更多新車款，銷售料可更佳，有力挑戰4月份高位9.6元水平。

[張兆聰 數據尋寶]

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