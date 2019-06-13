梁志麟﹕減息壓力低 加元有支持

美國明日公布5月份零售銷售及密歇根大學消費信心指數，雖然市場預期前者按月上升0.6%，但料不足以扭轉減息預期。技術上美匯指數已跌穿上升通道底部，料後市下試96水平。

英倫銀行行長卡尼將於明日發表講話，料將重申繼續觀望脫歐發展。市場繼續關注英國下任首相誰屬，料英鎊先行於1.26至1.28附近整固。歐元技術上升穿下降通道，料後市於1.1270至1.14上落。美元兌瑞郎跌穿上升趨勢線支持，料可下試0.98水平，但技術上出現超賣，料短線跌穿1月低位0.9720的機會不大。

澳洲就業市場轉弱 澳元料下試0.6870

商品貨幣方面，澳洲今早公布5月份就業數據，雖然市場預期失業率由5.2%稍為回落至5.1%，但招聘意欲及職位廣告未見起色下，就業市場將進一步轉弱，料澳元整固後下試上月低位0.6870。另外，要留意澳洲儲備銀行下周二公布的議息紀錄，有機會暗示再減息的可能性。新西蘭明早公布5月份製造業採購經理指數，將預示貿易不明朗及亞洲經濟走弱對當地的影響，料紐元先行於0.65至0.6680上落。

加元近期走勢強勁，始終當地是少數未見減息壓力的國家，油價企穩於50美元之上亦有利加元後市。技術上美元兌加元已跌穿上升通道底部，料整固後下試1.3150。

早前美元下跌帶動金價突破收窄三角阻力，但始終受制於阻力區1350至1360美元後回落。隨着近日投資氣氛改善，料金價先行於十天線1320至1350美元上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]