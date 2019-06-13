美六成富豪支持徵收富豪稅

Sen. Elizabeth Warren提出向資產超過5000萬美元的富豪徵收他們淨資產2%的稅款，而資產超過10億美元的富豪則需繳稅3%。她估計，受影響的富人家庭數目大概只有7.5萬戶，為政府帶來1年2750億美元的收入。

料1年收入增2750億美元

CNBC聯同Spectrem Group進行百萬富豪民意調查，訪問了750名資產達100萬美元或以上的人士。當中達六成受訪的富豪表示贊成政府徵收富人稅。調查又發現，按政治派系計算，支持富人稅的民主黨人士有88%、獨立人士有62%、共和黨人士則有36%。即使是資產超過500萬美元的上層百萬富翁，都有三分之二表達支持相關徵稅。

另外，大部分百萬富翁亦贊成，向收入超過1000萬美元人士徵收的薪俸稅調高至70%，以及支持廢除2017年的企業減稅政策。不過受訪富豪表達仍然希望保留扣稅政策，有近72%的受訪者表示反對取消所有扣除，包括抵押扣除和慈善扣除，並強烈反對就未實現的資本收益徵稅。CNBC補充，在該750名受訪富豪中，有261人是共和黨人士，261人是獨立人士，218人是民主黨人士。

（綜合報道）

[國際金融]