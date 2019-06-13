任天堂避美關稅 撤中國生產工序

該報道引述任天堂的供應鏈人士消息稱，任天堂正將遊戲機Switch的部分生產從中國移至東南亞。之前，富士康亦已宣布計劃將蘋果手機iPhone的組裝遷出中國，旗下夏普公司亦表明將個人電腦生產業務遷至台灣或越南。

兩款升級版Switch改東南亞生產

報道又稱，任天堂傳統上依賴在中國設廠的組裝代工公司，生產旗下遊戲機硬件，當中包括2017年推出的Switch。該消息人士並透露，任天堂計劃今年推出的兩款升級版Switch，以及目前的機型在內，均已開始改為在東南亞進行生產，以準備在短期內推出市面銷售。

消息並未有提供詳細的產量數據，但該等人士表示，任天堂希望在新產品上市之前，能夠生產出足以銷往最大市場美國的數量。

報道稱，任天堂發言人對於新機生產地改變的傳聞不予置評，但就承認目前該遊戲機大部分的確是在中國生產，但公司亦一直尋求能夠組裝產品的其他國家選擇。

報道認為，美國加徵中國產電子產品關稅將涵蓋智能手機、電子遊戲機及電腦相關產品，一旦任天堂必須面對額外支付25%關稅的負擔，公司或要賤價賣貨，會是公司想避免發生的事；加上其競爭對手微軟旗下的Xbox One，亦正計劃在2020年假期檔季推出新一代機型，今年下半年將會是任天堂鎖定銷售量的關鍵期。

（綜合報道）

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