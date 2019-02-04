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美大行預警次季盈利倒退 核心CPI低過預期 美股早段偏軟

【明報專訊】環球局勢不穩定，令多間大型投資銀行警告，今年第二季盈利將受市况波動而有所倒退。據彭博社報道，兩間大型投行，摩根士丹利及花旗的管理層均預告，今年第二季的收入將會下跌。摩根士丹利行政總裁James Gorman在紐約一個行業會議指出，如果第二季的收入可超過首季「會感到非常驚訝」，因過去兩周的交易業務較為困難。他又稱，雖然該行整個季度的證券業務不會很差，但市場應該認清現實環境。

大摩：次季收入超首季會很驚訝

美國昨天公布5月份消費物價指數（CPI）按月升0.1%，較4月升0.3%有所放緩，符市場預期，按年計升1.8%，稍低於市場預期的1.9%。撇除食品及能源的核心CPI按月則升0.1%，稍低於市場預計的升0.2%；按年計則升2%，同樣稍遜預期。美股三大指數開市偏軟，道指開市跌8點，報26040點；標指跌3點，報2882點；納指跌19點，報7803點。截至昨晚10時30分，三大指數跌幅略為擴大，道指報26021點，跌27點；標指報2880點，跌5點；納指報7785點，跌37點。

憂貿戰惡化 半導體股表現最差

科技股帶頭下跌，半導體股份是標普500指數表現最差板塊，市場仍擔心中美貿易關係惡化，影響半導體及電子產品行業。美國國債價格再度上升，10年期國債孳息回落至2.178厘。

彭博的報道指出，由於美國總統特朗普近期與中國發生多次貿易衝突，加上美國聯儲局未來潛在有減息可能，均令市場本季表現飄忽。James Gorman提到，該行各項業務中，由於合併收購活動並不穩定，令宏觀交易（macro trading）尤其受到挑戰。摩根士丹利今年首季的機構業務（institutional business）收入為52億美元，James Gorman表示，雖然近年業務更為穩定，不過預計仍會錄得下跌至40億美元。

市場波動 投行交易收入不穩

花旗首席財務官Mark Mason於同一場合指出，該行預計第二季的固定收益及股票交易收入將按年下跌中單位數字的百分比，至於投資銀行業務收入，相信亦會以中雙位數字下跌。事實上，今次已是繼摩根大通首席執行官Jamie Dimon看淡第二季表現後，再有投行高層加入看淡行列。

除此之外，高盛行政總裁David Solomon接受《CNBC》訪問時指出，該行第二季表現「時好時壞（up and down）」，並拒絕預測該行今季的交易收入。

（綜合報道）

[國際金融]

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