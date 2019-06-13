太興下限定價 暗盤跌6% 本地品牌首日多做好 分析：恐受市况拖累

明報記者 陳惠恩

集團由於公開發售部分超額認購14.51倍，公司啟動回撥機制，該部分比例增至30%。公司今次將招股價定在招股價下限，未計行使超額配股權，預計集資淨額為7億元。惟暗盤表現未見強勁，反在兩暗盤錄得下跌。該股在耀才暗盤收報2.82元，跌0.18元或6%，每手1000股，帳面蝕180元；在輝立暗盤則收報2.83元，跌0.17元或5.6%，每手1000股，帳面蝕170元。

「香港品牌」在新股市場一直不乏捧場客，而且首日表現往往不俗（見表），其中去年1月上市的歐化（1711）首日上市更急升1.85倍。

耀才證券（1428）研究部總監植耀輝認為，太興公開發售受追捧，昨日暗盤表現偏軟或是受到市况影響，指公司旗下擁有多個餐廳品牌，對股價發展有正面影響。他續指，餐飲股的抗跌力一向較好，不過目前市况難料，散戶有獲分配股份，「首日見到有賺就好放（售）」，否則可再視乎以後市况再決定入市時機。

太興今次上市集資淨額約6.95億元，其中約44%將用於開設新餐廳；約11％用於翻新香港及中國內地現有餐廳；約35％用於增強及擴展香港的食品廠房以及擴展中國內地的食品廠房；約10%用作一般營運資金。

嘉濤暗盤最多跌15%

本地安老院營運商嘉濤（2189）亦在今日掛牌，昨日暗盤跌幅更勁。該股在在輝立暗盤收報0.52元，跌0.08元或13.3%，每手4000股，帳面蝕320元；在耀才暗盤則收報0.51元，跌0.09元或15%，每手4000股，帳面蝕360元。

新加坡網上營銷商入場費3535元

新加坡網上營銷服務商創世紀（1849）亦於今日至19日（下周三）開始招股，發行2億股，當中10%為公開發售，每股招股價由0.65元至0.7元，集資1.3億元至1.4億元，一手5000股入場費為3535.27元，料6月26日掛牌。浩德融資為獨家保薦人。公司引入三名基石投資者，合共認購1200萬元。

公司主要業務市場在新加坡及馬來西亞，公司主席兼行政總裁張麗蓮指會視乎情况而決定進軍中港市場，今次來港上市盼可為公司提高知名度。