經濟
下一篇 上一篇

太興下限定價 暗盤跌6% 本地品牌首日多做好 分析：恐受市况拖累

【明報專訊】為港人熟知的飲食連鎖品牌太興集團（6811）今日於主板掛牌上市，昨日公布招股結果，每股定價3元，接近原招股價範圍每股2.8元至3.8元的下限。本港公開發售部分超額認購逾14倍，國際配售部分獲適度超額認購，每手1000股，一手中籤率為80%，申請3手方穩奪一手。

明報記者 陳惠恩

集團由於公開發售部分超額認購14.51倍，公司啟動回撥機制，該部分比例增至30%。公司今次將招股價定在招股價下限，未計行使超額配股權，預計集資淨額為7億元。惟暗盤表現未見強勁，反在兩暗盤錄得下跌。該股在耀才暗盤收報2.82元，跌0.18元或6%，每手1000股，帳面蝕180元；在輝立暗盤則收報2.83元，跌0.17元或5.6%，每手1000股，帳面蝕170元。

「香港品牌」在新股市場一直不乏捧場客，而且首日表現往往不俗（見表），其中去年1月上市的歐化（1711）首日上市更急升1.85倍。

耀才證券（1428）研究部總監植耀輝認為，太興公開發售受追捧，昨日暗盤表現偏軟或是受到市况影響，指公司旗下擁有多個餐廳品牌，對股價發展有正面影響。他續指，餐飲股的抗跌力一向較好，不過目前市况難料，散戶有獲分配股份，「首日見到有賺就好放（售）」，否則可再視乎以後市况再決定入市時機。

太興今次上市集資淨額約6.95億元，其中約44%將用於開設新餐廳；約11％用於翻新香港及中國內地現有餐廳；約35％用於增強及擴展香港的食品廠房以及擴展中國內地的食品廠房；約10%用作一般營運資金。

嘉濤暗盤最多跌15%

本地安老院營運商嘉濤（2189）亦在今日掛牌，昨日暗盤跌幅更勁。該股在在輝立暗盤收報0.52元，跌0.08元或13.3%，每手4000股，帳面蝕320元；在耀才暗盤則收報0.51元，跌0.09元或15%，每手4000股，帳面蝕360元。

新加坡網上營銷商入場費3535元

新加坡網上營銷服務商創世紀（1849）亦於今日至19日（下周三）開始招股，發行2億股，當中10%為公開發售，每股招股價由0.65元至0.7元，集資1.3億元至1.4億元，一手5000股入場費為3535.27元，料6月26日掛牌。浩德融資為獨家保薦人。公司引入三名基石投資者，合共認購1200萬元。

公司主要業務市場在新加坡及馬來西亞，公司主席兼行政總裁張麗蓮指會視乎情况而決定進軍中港市場，今次來港上市盼可為公司提高知名度。

相關字詞﹕集資額 超額認購 新股消息 新股暗盤 新股上市 太興（6811）

上 / 下一篇新聞

恒指挫近500點 本地地產重災 防守股領展亦插3% 夜期跌近27000點
恒指挫近500點 本地地產重災 防守股領展亦插3% 夜期跌近27000點
港元拆息倒掛 分析：銀行防備走資
港元拆息倒掛 分析：銀行防備走資
衝突區分行停業 金管局：整體仍正常運作
衝突區分行停業 金管局：整體仍正常運作
話你知﹕佔中爆發後 恒指一個月收復失地
話你知﹕佔中爆發後 恒指一個月收復失地
金融界：修例倘通過 評論要更小心
金融界：修例倘通過 評論要更小心
中國5月新貸1.18萬億 遜預期 社融小幅回升 分析：經濟仍存壓力
中國5月新貸1.18萬億 遜預期 社融小幅回升 分析：經濟仍存壓力
細價股僑雄業績失實 港交所譴責10董事
細價股僑雄業績失實 港交所譴責10董事
交銀國際：人幣破7屬利好 貨幣政策更靈活
交銀國際：人幣破7屬利好 貨幣政策更靈活
吉利LG合伙開發電動車電池
吉利LG合伙開發電動車電池
電子消費帶動 Visa本港支付額升
電子消費帶動 Visa本港支付額升
李家誠斥513萬 增持美麗華
李家誠斥513萬 增持美麗華
晶苑：加快遷離中國避貿戰
晶苑：加快遷離中國避貿戰
美大行預警次季盈利倒退 核心CPI低過預期 美股早段偏軟
美大行預警次季盈利倒退 核心CPI低過預期 美股早段偏軟
任天堂避美關稅 撤中國生產工序
任天堂避美關稅 撤中國生產工序
美六成富豪支持徵收富豪稅
美六成富豪支持徵收富豪稅
張兆聰﹕美倘取消《香港關係法》 港股勢邊緣化
張兆聰﹕美倘取消《香港關係法》 港股勢邊緣化
梁志麟﹕減息壓力低 加元有支持
梁志麟﹕減息壓力低 加元有支持
張兆聰﹕弱勢板塊選強股 華晨可吼
張兆聰﹕弱勢板塊選強股 華晨可吼
盧志威﹕財富過分集中 小心流動性陷阱
盧志威﹕財富過分集中 小心流動性陷阱
李曉佳﹕談「金融抗爭」 先搞清是什麼
李曉佳﹕談「金融抗爭」 先搞清是什麼
技術取勝﹕中石化料續尋底
技術取勝﹕中石化料續尋底
周顯﹕國家拉人 要錢多過要命
周顯﹕國家拉人 要錢多過要命
湯文亮﹕政府收訂金太少 發展商敢高價投地
湯文亮﹕政府收訂金太少 發展商敢高價投地
內地客天璽3伙淪銀主盤 今年最大宗 曾8次按揭現2.4億放售 一周兩爆豪宅銀主盤
內地客天璽3伙淪銀主盤 今年最大宗 曾8次按揭現2.4億放售 一周兩爆豪宅銀主盤
領都3房930萬沽 低市價一成
領都3房930萬沽 低市價一成
會德豐新地兩盤昨齊取消記招
會德豐新地兩盤昨齊取消記招
啟德住宅地明截標 估值未受影響
啟德住宅地明截標 估值未受影響
穗禾苑上月錄5宗內地生租賃個案
穗禾苑上月錄5宗內地生租賃個案
星獅地產鄧國佳：星樓供應足 豪宅表現較佳
星獅地產鄧國佳：星樓供應足 豪宅表現較佳
星甲廈呎租僅港一半 配套設施完善
星甲廈呎租僅港一半 配套設施完善