吉利LG合伙開發電動車電池

組合營各出資50%

吉利昨日收報12.7元，跌2.91%。通告指，合營公司註冊資本為1.88億美元（約14.67億港元），由上海華普國潤及LG化學各出資50%。合營公司年期初步為20年，董事會將由上海華普國潤提名兩名董事，LG化學提名3名董事。

吉利指出，公司早已認識到中國電動汽車市場的發展潛力，早在2015年11月已開始實施5年新能源汽車戰略「藍色吉利行動」，致力於轉變為新能源汽車技術的行業領導者，所以先進及高性能電動汽車電池的可靠供應對執行「藍色吉利行動」必不可少，而成立合營公司，可利用雙方在中國製造新能源汽車電池方面的實力、資源及專業知識，從而確保公司未來獲得電動汽車電池的穩定供應。

冀確保電池穩定供應

吉利今年汽車銷售情况不理想，本周一（10日）公布的5月銷量顯示，包括領克在內的汽車總銷量為9.03萬架，按年減少27%。首5個月總銷量56.1萬架，按年減少約12%，僅完成今年全年銷量目標151萬架的37%。