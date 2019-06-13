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交銀國際：人幣破7屬利好 貨幣政策更靈活

【明報專訊】人民銀行行長易綱上周五表示，人民幣沒有一個具體重要點位，市場對人民幣兌美元跌穿「7算」的預期升溫，交銀國際（3329）研究部主管兼首席分析師洪灝認為，按利率隱含波動率計算，人民幣「破7」的機會大，但「破7」可以是利好，因為放棄「保7」可施展更多更靈活的貨幣政策。

恒指下半年難重上3萬點

洪灝認為，恒指目前跌至26,000點至27,000點水平，已跌至與去年差不多水平，已反映了貿易戰的因素。因盈利上升的關係估值有所下降，若美國不向其餘3000億美元的中國進口貨品徵收關稅，相信該水平已是恒指的支持位，但下半年難以重上3萬點，若加徵關稅則難以預估。

貿易談判暫未有解決的迹象，洪灝認為市場目前對貿易談判太過悲觀，美國債息倒掛、美債隱含波動率和美國每股盈利增長等顯示，美國經濟增長將會減慢，有助使美國重返談判，但他認為目前貿易形勢難用一般邏輯推論。

下半年推介招行平保

雖然宏觀環境看淡，洪灝認為過度追逐每年的大市主題，反而會忽略一些好股票，例如不同的市况下，招商銀行（3968）和中國平安（2318）均持續創新高，因此不應太糾結於宏觀經濟情况，應選有「護城河」的股票。

交銀國際在各行業中，今年下半年首推以下股份，包括招商銀行（3968）、平安保險（2318）、世茂房地產（0813）、美團點評（3690）、中教控股（0839）、石藥集團（1093）、昆侖能源（0135）、中國電力（2380）、福萊特玻璃（6865）、吉利汽車（0175）、中國飛機租賃（1848）以及海豐國際（1308）。

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