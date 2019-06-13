細價股僑雄業績失實 港交所譴責10董事

前核數師提意見 CFO冷待

聯交所指出，僑雄於2016年4月1日公布其2015年度業績公告，其後在同月22日發出澄清公告，修訂業績公告中所披露的部分數據。

公司表示，2015年度業績在2016年3月底已獲董事局審核批准，而公司核數師鄭鄭會計師行於同年4月初才提出意見，公司首席財務官當時認為意見並不重要，因而指示印刷商繼續上載2015年業績公告。

新核數師有保留 公司拒延業績

直至2017年3月，鄭鄭辭任僑雄核數師，公司其後委任中匯接手，並於2017年4月初發布2016年業績公告，當中載有中匯的不發表意見聲明，主要圍繞公司年內交易、收入及開支項目、應收款項及可供出售財務資產等15件事項。公司其後於同年5月底再發2016年業績公告，而中匯的審核意見則由不發表意見改為有保留。

僑雄表示，中匯沒有足夠時間進行審核工作，首份2016年業績公告已反映中匯的關注事項，董事局因不願違反《上市規則》而拒絕中匯提出延遲發布業績的建議。中匯則指不同意時間所限聲明，稱公司可在發布首份2016年業績公告後繼續向中匯提供資料，以審核2016年全年業績。

上市委員會因此譴責公司10名現任及前任董事，除了行政總裁及主席外，亦包括執董張啟軍及張雲、三名獨立非執董張文龍、蘇振邦及王小寧，加上前任執董劉兆樺與前任獨董孫振鴻，指他們未有盡力促使公司按時發布2016年的初步業績公告及年報，要求他們在90日內參與認可的董事責任18小時培訓，並於完成培訓後兩周，向上市部提出書面證明。