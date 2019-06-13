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中國5月新貸1.18萬億 遜預期 社融小幅回升 分析：經濟仍存壓力

【明報專訊】人行昨日公布5月份金融數據，新增人民幣貸款1.18萬億元，比市場預期的1.3萬億元低，稍比對上一個月的1.02萬億元高。廣義貨幣M2按年增8.5%，與上月持平，略低於市場估計的8.6%。5月社會融資規模增量1.4萬億元（人民幣，下同），接近預期的1.41萬億元，高於對上1個月的1.36萬億元。分析認為，雖然信貸在4月遜預期後有所回升，惟升幅較低，一定程度反映當前經濟仍存壓力。

企業中長期貸款較弱

在經過4月的大幅回落後，5月新增人民幣貸款等金融數據仍略遜於市場預期。新增人民幣貸款構成方面，受益於近期房地產銷售平穩及部分銀行加快審批按揭，居民短期和中長期貸款增長較快，但企業中長期貸款增長相對較弱，實體經濟是否回暖有需要繼續觀察。

M2增8.5%略遜預期

社融的小幅回升，則主要由於表外有關的委託貸款、信託貸款及未貼現銀行承兌匯票按年減幅收窄，而債券融資有所擴大所致。廣義貨幣（M2）供應增幅繼續平穩，與上月一樣同為8.5%。交行金融研究中心高級研究員陳冀表示，M2穩定主要受信貸增量反彈及積極財政政策推動增速向上，但同時外部不確定性抵消了增速。

但是，新增貸款增長依靠地產融資，而企業中長期融資較弱，在外部不確定性仍然未明朗下，當前經濟的回暖仍然不易。

另外，昨日國家統計局也公布5月份居民消費價格指數（CPI）及工業生產者出廠價格指數（PPI）。5月CPI升2.7%，升幅比對上1個月擴大0.2個百分點，雖符市場預期，但創去年2月以來新高，主要受鮮果及豬肉價格上升影響；PPI升幅則較上月回落0.3個百分點至0.6%，也符預期。

通脹逾1年高 PPI回落

中原銀行首席經濟學家王軍指出，豬肉價格進入上行周期，下半年或有個別月份CPI達到3%，但就算如此，全年控制在3%目標以內的可能性仍較大，通脹總體上對經濟運行未有構成太大威脅，貨幣政策則仍會堅持當前總量穩健而結構寬鬆的基本格局。不過，PPI回落走弱反映的內需不足要有所重視，不排除下半年出現個別月份負增長，但預計隨著逆周期措施力度加大，特別是基建投資持續發力，會為PPI帶來一定支撐，因此全面陷入通縮的可能性也不大。

明報記者 陳子凌

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