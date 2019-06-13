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金融界：修例倘通過 評論要更小心

【明報專訊】多名金融界人士對《逃犯條例》修訂感到憂慮，曾經狙擊多隻中資股的GMT Research，其創辦人Gillem Tulloch表示，考慮把公司遷往新加坡或英國。昨日他接受本報查詢時明言，「擔心因撰寫有關中資公司的負面報告，而被指控泄露國家機密」。

狙擊中資股恐被指「泄國家機密」

Tulloch表示，他們不時針對中資公司誇大盈利數據而撰寫研究報告，中資公司普遍會嘗試用各種辦法令他們噤聲，包括向監管機構投訴等。而現時香港討論中的《逃犯引渡條例》，增加了他們對中資公司進行負面研究的風險。他直言，擔心因講出真相而被指控泄露國家機密。

GMT Research曾經發表多份針對中資公司的報告，從2016年起，被GMT Research指控財務造假的中資公司，包括中國恒大（3333）、安踏（2020）、舜宇光學（2382）及蒙牛（2319）等。而上月，他們更有一份有關李嘉誠旗下長和（0001）的報告。

賴志文常看淡人幣 「做預測要更謹慎」

早前他對彭博指，因為此條例而考慮把公司遷移至新加坡或英國。他對本報表示，暫無意離開香港，但若條例通過，他們會觀察條例的實施情况，留意會否影響他們對中資公司的研究。

除股票分析員外，經濟師亦有憂慮。大和資本市場首席經濟師賴志文對本報表示，有別於股票分析師，經濟師對引渡條例的憂慮有所不同，他以後做人民幣預測時會小心一點。

賴志文因為一直看淡內地經濟及曾經預測人民幣跌穿7算，而被譽為「新末日博士」，他在2014年預示內地有走資迹象及估計人民幣會下跌，而翌年發生「811匯改」、人民幣暴跌及A股股災。

賴志文表示，基於公司背景，他評論人民幣及中國經濟一直未受過任何壓力。他認為人民幣未至於涉及國家安全問題，相信不是最敏感的議題，不過他以後預測人民幣走勢時亦會小心一點，盡量做到持平，最緊要是論述有基礎，基於事實作預測。

Webb：條例通過 防火牆消失

獨立股評人David Webb認為，一旦《逃犯條例》被通過，意味一國兩制的防火牆消失。金融界很多方面都會受影響，例如分析員一旦刊登被認為損害國家安全或泄露國家秘密的資料，將會面臨引渡。私人銀行家亦會被指控協助內地客戶洗黑錢，而面臨引渡。這批銀行家會因此選擇到瑞士或新加坡工作，並避免到香港與其客戶見面。

但Webb表示，香港是他的家，他在這裏度過了大半生，他仍然會營運其網站Webb-site.com，但認為這條例會增加營運網站的風險。

相關字詞﹕賴志文 引渡條例 逃犯條例

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