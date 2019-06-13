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港元拆息倒掛 分析：銀行防備走資

【明報專訊】港元市場突然出現緊張，1個月香港銀行同業拆息（Hibor）昨日突大升逾兩成至2.42厘，創下2008年底以來最高，更罕有地高過同期美息（即倒掛）。與此同時，港匯一度大升200點子（1元等於10,000點子），曾經高見7.8162水平，升至近半年高位。

港匯抽升 高見7.8162

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，港元拆息市場自本周起已有偏緊現象，主要由於銀行要準備多項大事，包括半年結、上市公司派息高峰期及可能出現的大型新股。她指出，報道指阿里巴巴或在未來數周提交上市申請，在港上市一事不再是只聞樓梯響，因此業界加緊準備資金。由於香港銀行體系總結餘已跌至約500億元，對流動性的敏感度提高。

另一方面，李若凡表示，鑑於近日的香港政治環境，投資者擔心會有資金流走，雖然暫未見到走資，但銀行亦會預先準備，囤積資金，多重原因之下，造成流動性緊張。

昨日Hibor全線上揚，隔夜息升至1.59厘，1星期拆息升穿2厘至2.17厘，與樓按相關的1個月拆息更飈升至2.42厘，單日升幅達28.6基點（1厘等於100基點）。3個月拆息升至2.38厘。長息方面，6個月拆息升至2.3厘，1年期拆息升至2.38厘。而1個月及1年期港元拆息，都與美息出現倒掛（見圖），即較美息高，例如1個月Hibor較同期Libor（倫敦美元同業拆息）高出1.15基點。

由於息口上升，推動港匯走強，港匯昨日高見7.8162，最多升203點子，至昨晚在7.82水平徘徊。李若凡預計，未來一段時間港匯會維持在7.83水平附近，主要因港元對美元的遠期點子出現溢價，尤其是短期的遠期，反映市場預測港息會在短期內高於美息。在這預期下，港匯短期內難觸碰7.85。

業界料1個月Hibor或見3厘水平

經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓表示，受半年結影響，銀行需預留充足資金作結算用途，資金趨緊推高銀行之間互相的借貸成本，而近日亦見各銀行上調定存息，以望吸納更多港元資金。另一方面，下月將有新股集資，銀行亦要為未來的資金凍結作預備。因此，預計月底前1個月Hibor有機會升至2.5厘至3厘的水平。

相關字詞﹕資金外流 劉圓圓 李若凡 港匯 拆息

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