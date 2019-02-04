恒指挫近500點 本地地產重災 防守股領展亦插3% 夜期跌近27000點

明報記者 歐陽偉昉

綜觀亞太區內股市昨普遍下跌不足1%，惟以本港恒指下跌1.73%最多，只計香港本地股票的MSCI香港指數更大跌2.03%（見表），反映昨天沽壓集中在本地股。恒指成分股中只有創科實業（0669）錄得升幅，舜宇光學（2382）前日公布的5月份總體模組及手機鏡頭付運按月下跌2%及5%，加上中美貿易氣氛轉差，昨跌6.1%為表現最差的藍籌。恒指夜期昨晚續跌，至11時半報27,008點，低水300點。

MSCI港指數跌2% 集中拋售本地股票

昨日發生大規模警民衝突，彭博引述資深銀行家溫天納稱，本地政治不確定性引起投資者猶豫，投資者是否需要因為這些本地和貿易戰等因素離開市場。不過交銀國際首席分析師洪灝表示，社會事件在發生時會吸引注意，不過長期的影響不大，而且很快會被消化，恒指的走勢與A股的關係更大。

羅尚沛：政治一向對港股影響微

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛認為，恒指下跌與示威無關，因為港股一向與本地的政治事件距離甚遠，事件亦沒有嚴重損害本港經濟。他認為，回吐與過去4日恒指累升近900點，加上港元拆息急升有關。另外市場早前憧憬中美元首在G20峰會後談判會有進展，不過美國總統特朗普指只會接受「偉大」的協議，令貿易氣氛轉淡，他預計恒指會再下試27,200點，若失守則回到26,700點水平。

高銀金融（0530）暫停支付上月投得的啟德商業地皮地價，昨日本地地產股成跌市重災區，旗下物業以商廈商場為主的九龍倉置業（1997）跌5.17%，為表現最差大型地產股，新世界地產（0017）下跌4.75%，太古地產（1972）亦下跌4.01%。連一向硬淨的領展（0823）也跌3.17%。

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，啟德地皮「撻訂」，首當其衝的是地產股，市場主要關注兩點，一是若地皮由其他發展商承接，作價會如何；二是其他地產商對後市的看法是否同樣負面。另一方面，本港政治局勢惡化，亦令投資者擔心投資前景不樂觀，憂慮香港經濟。