倘貿戰不惡化 中港股較美股值博 FSM：明年恒指看34000

沈家麟估計，若美國維持現有對中國進口貨品關稅，未進一步升級，也可能令今年中國經濟增長見多年內低位。他進一步指出，隨愈來愈多外資考慮將供應鏈撤出中國，失業率問題或將浮現，並指內需能否維持穩定存疑，一旦企業投資意欲下跌，居民減少消費，將成惡化循環，指市場亦需關注在數字以外，貿戰對中國經濟的影響。

料貿戰對H股影響有限

不過，沈認為貿戰對H股影響有限，指逾九成的成分股盈利都由國內帶動，反而是人民幣貶值會對企業每股盈利有負面影響，但料人民幣會穩步貶值，年內「破7」機會不高。他續稱，今年大市情况有別往年，受到政策支持，料人行會繼續透過中期借貸便利（MLF）和逆回購等手段調節流動性，但短期內降準和減息機會不大，除非第二季經濟數據遜預期，以及聯儲局宣布減息。

中央落藥 企業盈利料快見底

他又稱，一般當恒指市盈率下跌到10倍，再跌空間便不大，並認為如在這水平入市，在未來1至3年獲正回報的機會很大。他指其實很多負面因素都已在股價反映，料今年大市和經濟都會是見底回升格局，如貿戰未再惡化，相信今輪調整難見去年低位。

雖然港股盈利預測仍持續下調，恒指2020年盈利被下調幅度達到13%，但他相信在中央政策支持下，有望及早見底。他以恒指市盈率12.5倍估計，假設貿戰維持現有格局，設明年恒指目標價為34,000點，而今年則維持恒指29,000點預測，並料會在27,000至29,000點區間上落。在投資配置上，他建議投資者可考慮中港股市的高息股，如公用和電訊股，指一般當市况橫行時，會有較佳緩衝作用，亦能捕捉到大市反彈時升勢。

美經濟有見頂迹象

相反，沈相對不太看好近期再見反彈的美股，他認為美國經濟已經見頂，盈利增長勢將放慢，美股估值亦不便宜，一些經濟領先指標有回落迹象，隨經濟已將踏入擴張時期10個年頭，相信已是強弩之末，但看好有業績支持的行業，例如雲端和半導體。

根據晨星亞洲資料，總結今年來各基金類型表現，表現最佳的為俄羅斯股票，其次為北美房地產基金，以及美國大型增長股基金（見表）。其實今年榜首位置曾幾經三大新興市場國家輪轉，分別為中國、巴西和俄羅斯股票基金，本來最強勢的A股，受近月市况顯著回調拖累，回報稍為下跌，但仍有逾17%增長。而俄羅斯股市走勢與油價一定相關，今年油價反覆，但俄股仍然做好，原因之一或與遠離中美貿易戰漩渦有關，近月環球市場備受貿戰陰霾影響時，俄股跌幅相對有限，便反映其有一定抗跌力。

另一類強勢的基金為科技股，在個別基金排行中，三甲內亦有科技型基金身影，期內回報逾三成。縱使美國科技股被質疑估值高昂，估值已接近科網泡沫後的最高水平，又面對私隱政策收緊等影響，但仍然愈升愈有，FAANG指數（Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix及Google母企Alphabet）至今還有超過一成升幅。

王俊騏 明報記者

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