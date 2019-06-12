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泰林舊址整幢物業標售 估價6億

【明報專訊】零售市道不振，部分業主放售物業。韋堅信測量師行獲委託為獨家代理以公開招標形式出售兩項物業，分別為油麻地彌敦道310號全幢，及毗鄰312號美明大廈地舖及1樓全層；物業將以現狀及交吉出售，市值逾6億元，截標日期為7月23日。

上述彌敦道310號為一幢樓高6層高商住物業，地盤面積1,830方呎，地下、1樓為非住宅用途，2至5樓為住宅，全幢總實用面積8,463方呎；而毗鄰美明大廈地舖及1樓，實用面積共2,974平方呎。

韋堅信測量師行物業發展及投資董事許偉國表示，標售物業組合內的地舖及1樓部分，為前泰林電器旗艦店舊址，買家購入彌敦道310號全幢物業後，可以地積比率12倍作重建。

有逾60年歷史的電器連鎖店泰林電器，是本地老牌電器行，早在1950年代便開始售賣原子粒收音機和黑膠唱片機，後來擴充經營各式家電。泰林電器捱過2003年SARS的經濟衰退，但2008年環球金融海嘯中卻沒頂，被迫清盤結業。

英皇觀塘工廈申增地積比至14倍

另政府重啟活化工廈措拖，再有工廈持有人申請放寬發展密度。由英皇（0163）持有的觀塘鴻圖道82號新傳媒集團中心，新近向城規會申請增兩成發展密度，地積比率由12倍增加至14.4倍，擬重建成29層高新式工廈，總樓面約14.4萬方呎。

第一集團亦就荃灣柴灣角街71至75號工業地盤，申請放寬發展密度，由原先9.5倍加13%至10.76倍發展，計劃興建1幢23層高（連1層地庫）的工廈，涉及總樓面約12.9萬方呎。

第一集團荃灣擬建23層新工廈

此外，星星地產（1560）再就元朗宏業西街21號項目申請作住宅發展，是次申請以5倍地積比率發展，較過去5.37倍略減少，計劃興建1幢25層高大廈，提供335伙、平均面積498方呎的住宅單位，單位數目較前353伙減少5%，涉總樓面面積約16.67萬方呎。

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