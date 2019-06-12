上月三大辣稅近26億 按月跌12%

雙倍印花稅成交創9個月新高

以涉宗數最多的雙倍印花稅DSD而言，5月涉DSD宗數為2632宗，按月增加7%，是繼去年8月錄得2831宗後，創近9個月的新高數字。

若按物業分類，住宅佔615宗、非住宅佔2017宗，分別按月增加27%和2%。

買家印花稅稅款按月跌8%

至於相關DSD稅款總收益為19.067億元，按月跌13%；若按物業分類，涉住宅稅款為12.46億元、非住宅稅款為6.6億元，分別按月跌5%和26%。

至於買家印花稅BSD，5月涉及成交宗數為245宗，相對4月錄得的168宗按月增加46%，為今年暫時新高，並為去年10月錄得371宗後，7個月以來高位，惟相關稅款總收益只有6.537億元，則較4月的7.11億元按月下跌8%。

額外印花稅方面，5月涉SSD成交宗數57宗，相對4月錄得的43宗按月增加33%，同樣為今年按月最多外，亦是2017年9月同樣錄57宗成交後，20個月最多SSD成交宗數的1個月，相關SSD稅款總收益為2630萬元，相對4月1750萬元按月增加50%。