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上月三大辣稅近26億 按月跌12%

【明報專訊】早前樓市氣氛活躍，帶動物業辣稅成交宗數增加。稅務局最新數據顯示，5月涉及樓市的三大辣稅，包括雙倍印花稅（DSD）、反映境外買家入市成交的買家印花稅（BSD），以及額外印花稅（SSD），涉總成交宗數有2934宗，相對4月錄得的2672宗，按月上升近10%；惟5月三大辣稅總稅收為25.867億元，相比4月錄得的29.291億元，按月卻下跌12%。

雙倍印花稅成交創9個月新高

以涉宗數最多的雙倍印花稅DSD而言，5月涉DSD宗數為2632宗，按月增加7%，是繼去年8月錄得2831宗後，創近9個月的新高數字。

若按物業分類，住宅佔615宗、非住宅佔2017宗，分別按月增加27%和2%。

買家印花稅稅款按月跌8%

至於相關DSD稅款總收益為19.067億元，按月跌13%；若按物業分類，涉住宅稅款為12.46億元、非住宅稅款為6.6億元，分別按月跌5%和26%。

至於買家印花稅BSD，5月涉及成交宗數為245宗，相對4月錄得的168宗按月增加46%，為今年暫時新高，並為去年10月錄得371宗後，7個月以來高位，惟相關稅款總收益只有6.537億元，則較4月的7.11億元按月下跌8%。

額外印花稅方面，5月涉SSD成交宗數57宗，相對4月錄得的43宗按月增加33%，同樣為今年按月最多外，亦是2017年9月同樣錄57宗成交後，20個月最多SSD成交宗數的1個月，相關SSD稅款總收益為2630萬元，相對4月1750萬元按月增加50%。

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