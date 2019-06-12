灝景灣3房售1668萬 呎價1.94萬雙破頂

【明報專訊】二手成交步伐放慢，但仍有個別屋苑錄得破頂價成交，其中青衣指標屋苑灝景灣，新近有3房戶以1668萬元、呎價1.94萬元易手，成交價、呎價同創屋苑新高；將軍澳Capri最新錄得兩房戶以890萬元易手，屬屋苑同類單位新高價。
另租務市場方面，將軍澳MONTEREY有開放式戶以1.5萬元租出，為屋苑同類租金新高。
原業主持貨8年帳賺2.4倍
中原區域營業經理陳輝麟表示，上述灝景灣7座中層A室，實用面積856方呎，屬3房連套房間隔，以1668萬元易手，實呎19486元，成交價及呎價均為屋苑歷史新高；原業主2011年3月以493萬元購入單位，持貨8年，帳面獲利1175萬元或2.4倍。
值得一提的是，灝景灣7座高層A室，實用面積856方呎，於去年4月以1628萬元易手，成交價創當時屋苑新高，即上述最新成交將屋苑最高售價，再推高40萬元或2.5%。
Capri兩房890萬沽 同類新高
將軍澳半新盤Capri亦錄高價成交，中原高級營業董事伍錦基表示，該單位為第9座中層F室，實用面積538方呎兩房間隔，以890萬元沽出，實呎16543元，成交價創屋苑兩房戶新高；原業主2015年11月以747萬元購入單位，持貨3年半，帳面獲利143萬元，物業升值約兩成。
伍續指出，同類單位7座中層C室，今年3月曾以885萬元售出，即本次成交價將屋苑做價再推高5萬元或0.6%。
MONTEREY開放戶月租1.5萬
踏入暑假租務旺季，租務市務活躍。美聯營業經理林志堅表示，將軍澳MONTEREY第6座高層G室，實用面積288方呎，屬開放式間隔，業主收樓後隨即以月租1.5萬元租出，月租創屋苑開放式戶型新高紀錄，實用呎租52元；業主2019年2月以540萬元買入單位，現享租金回報逾3%。