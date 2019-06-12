深水灣徑8號再售1伙 作價2.5億呎價6.9萬

南灣特色戶呎價3.2萬

此外，新地（0016）等合作發展的鴨脷洲南灣，以招標形式售出一個特色單位；單位為7座7樓A室，實用面積1170方呎另連535方呎平台，連一個車位成交價3750萬元，實呎32,051元。

不少發展商亦準備推售旗下新盤、及開放示範單位。內房福晟國際（0627）旗下何文田晟林，昨開放兩個現樓示範單位予傳媒參觀，該對示範單位同屬兩房一廁間隔。當中16樓B室為交樓標準，實用面積414方呎，16樓A室則連同裝修，實用面積419方呎。

何文田晟林周內開價

福晟國際投資總監張楠表示將會因應市場情况，今月內推售項目。示範單位有機會本星期開放給公眾參觀，售價會因應區內一手及二手市場及單位的樓層、景觀等綜合因素而定，本星期有機會出首張價單。

另外，寶聲與市建局合作發展的土瓜灣津匯，亦推出3個特色戶招標；發展商上載的銷售安排顯示，推出27樓全層3個平台特色戶招標，單位均為3房間隔，招標日期為本月15日至9月6日。上述招標單位實用面積797至929方呎，連145至167方呎平台。

另億京發展的大埔海日灣II，市場消息指昨日售出7伙。