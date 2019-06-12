御半山II折實1.51萬元 貼去年I期 上源折實1.24萬重推截擊 周內開賣

明報記者 林尚民、張允亭

御半山II期首張價單涉108伙，成為周日反對《逃犯引渡條例》大遊行後首個開價新盤；整批單位平均實呎19,444元，扣除最高22％直減折扣後，平均折實實呎15,166元，與1期首批折實15248元相若，開放式單位折實入場費439.17萬元。

開放戶折實入場費439萬起

就價單所見，今批單位包括7個開放式、60個一房、36個兩房及5個三房單位，實用面積介乎250至532方呎，定價563.04萬至1041.34萬元，折實439.17萬至812.24萬元，折實實呎13,270至18,401元；售價最便宜為2A座3樓J室，實用250方呎，折實439.17萬元、折實呎價17567元。

新地：周六向公眾開示位兼收票

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，御半山II期定價參考去年推出的第一期，屬原價推出，並形容今次為「心動價」，稍後加推單位有加價空間。

她表示，項目將於周六開放示範單位予公眾，並同步收票，最快下周發售。對於近日多個新盤推出，發展商認為「有競爭先有進步」，對銷情有信心；項目1期去年中推出至今累售471伙，平均成交呎價1.65萬元，套現約31億元。

面對御半山II期登場，萬科推出上源餘貨截擊，昨推出4號價單，涉及145伙，包括首推的第1座樓王「Grand Le Pont」；萬科香港市場營銷與客顧關係部董事周銘禧指出，今張價單包括142伙第1座單位，該142伙折實平均呎價12,481元，與去年首批11,073元高出近13%，日內將上載銷售安排，預料本周末開售。

上源新價較去年首批調高一成

上源另外三伙6A座單位，較早時原以招標形式發售，現改以發價單形式出售。

上源今張第座價單涵蓋1至3房戶，當中以兩房戶為主，佔價單總數近六成，整批單位實用面積由353至738方呎，定價555萬至1107.9萬元，以最高直減折扣16%計，折實價466.2萬至930.6萬元。

4房大單位擬招標發售

上源第1座提供198伙，戶型涵蓋1至4房，實用面積介乎332至1288方呎，其中高層單位有機會享海景，其中4房單位稍後擬招標發售。上源全盤共提供1154個單位，去年10月1月推售迄今累售873伙，佔全盤總數約75%，套現55億元，平均成交呎價約11800元。

萬科昨日亦向傳媒開放上源全新示範單位，參照1A座8樓A室，實用面積357方呎，屬一房間隔。