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陳德豪﹕價殘國策股 隨時反彈逾兩成

【明報專訊】在剛過去的星期日發生了香港歷史上最大型的遊行，主辦單位指有超過100萬人參加，從照片及網上流傳的影片看，規模巨大，可說是空前絕後。雖然人數眾多，整個遊行有秩序，而且井井有條，最重要是和平地進行（雖然晚上有暴力事件發生，這令多數人失望及難過，但我認為那一批極端人士跟主流的遊行一群是沒有關係的，大家不應混為一談）。我個人對參與政治不感興趣，也沒有能力作太多評論，然而作為香港人，我是心存驕傲，有秩序的遊行，證明我們的高質素及熱愛和平的特質。

和平的遊行和股市沒有關係。星期一恒指展開報復式反彈，收市升613點。從我東歐之旅回來後的幾個星期，我的文章一直預期反彈將至，幸好買入點不算最低，也距離不遠，所以在這次坐得較為舒服。

貿戰仍是阻力 中美元首談判難料

回顧恒指從3萬點水平左右見頂回落，這次回調的幅度累計3600點，指數在這一個月下跌了12%。由於年初至4月上升得比較多，5月的回調可說是預期之內，當然我們並沒有水晶球能在之前預測特朗普又再搞事。

整體而言，沒有大牛市的條件，在幾個月累計上升得多，發生回調的可能性就會很大，只是我們不能知道用什麼藉口，由於沒可能預測到藉口是什麼，我們多數不浪費時間估計什麼事件是上升及下跌的催化劑或藉口，做好基本面的分析及依據我們的內部Model，制訂好策略，就是我們認為最佳的方法。

指數還有多少的上升空間，從我的交易經驗，可以留意反彈的形態，如果反彈速度過急，可以認定大約只有兩個星期的時間，反彈便完結。相反，如果反彈較緩慢，我預計大約有4星期左右的時間。相信大家都認同貿易戰是主要影響，我們不能預計中美兩國元首的最終決定，倒不如向個別板塊或個股埋手。

吉利比亞迪可吼

如吉利汽車（0175），從4月的19元跌到近期低點12元，回調了36%。所以，即使公司前晚交出未如人意的按月銷售數據，昨日股價都上升了1.24%，可以理解為，股價跌到低殘水平加上憧憬中央下半年政策支持。

除此之外，比亞迪（1211）董事長王傳福也在市場回購股份，兩天買入約100萬股本公司A股，也值得關注，因為一旦大家認定股價已經見底，往往這類估值低殘，加上有國策支持的股票，在低位反彈，可以達到20%至25%。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]

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