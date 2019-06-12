湯文亮﹕綠色通道 害了沒打算上市的人

上市不成 損失幾千萬使費

最近發現原來上市有所謂「綠色通道」，即代表有人開綠燈，大約有30間公司經此通道上市，而結果亦大致相同，就是股價潛水，盈利消失，這是一個非常嚴重的問題，有曾經打算上市，但最後不成功的人對我說，那些幫人上市的公司以那些經綠色通道上市的公司為例來游說他們上市。最簡單而又最有力的一句話，就是連那些公司都可以上市，被游說的公司又怎會不能，而且上市所費無幾，只不過是二、三千萬元，但回報驚人，除了股東可以支高薪外，隻殼點都值5億、7億，他們這樣說，真的是神仙都企唔穩。

結果當然是上唔到市，不過使費就照付，如果要經綠色通道，不但費用要多幾倍，更加可能涉及不法行為，幫人搞上市的公司沒有一間會話成功上市才收費，反而到最後hearing（聆訊）就要收足費用，是否能夠上市就貴客自理，就這樣，那些本來沒有打算上市的人，為了一個貪念，無端端損失了兩、三千萬，如果沒有那些所謂綠色通道，造就了不少不同行業的公司上市，就不會令到那些本來沒打算上市的人有所損失。

現在綠色通道玩完，上市的要求更加嚴謹，雖然上市公司的數目可能會減少，但能夠上市的質素變得有一定保證，未夠實力上市的公司亦不用浪費金錢，整體來說也是一件好事。有人話那些未夠資格而能夠上市的公司害了不少股票投資者，我相信這個可能性不大，一般股票投資者即使買那些新上市公司股票，都會即買即放，而且數量不多，反而一班有關人士要用真金白銀托住那隻股票，他們雖然有所損失，但如果能夠成功賣殼，什麼損失都可以彌補。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]