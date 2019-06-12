周顯﹕中型股上巿 表現好極有限

這隻股票我都叫做有點認識，皆因我同其中一名原始股東都幾熟，識了20多年。他是開屠房的，非常識飲識食，對飲食極為熟識。然而，當我看招股書上的「歷史，發展及重組」，見不到這一筆，因而補記。不過其3名獨立非執董，有2名是黃紹開和麥華章，都是好多年的老朋友，但近年卻沒聯絡了，要搵番他們敘吓舊先。

或需碌「友情卡」 才能湊夠數

話時話，以今日的市况，公司上到也未必是好事，皆因集資十幾億元，並不容易找到足夠的承配者，隨時要大股東碌友情卡，找老友當基礎投資者，才能湊齊數。反而細價股，以及集幾百億的大型股票，最大和最小的，才最易做。

日前同某名官二代吹水，他在金融機構任職CEO，有省政協牌頭，我和他識了十幾年，有很多共同朋友，不過很少見面。他說，現在撈政協，要堅做，十分多工作，有人開會時，晚上偷偷溜出去飲酒，非但立即革扯，而且連那個小組的組長也一併革職。

我問，你那個中港牌呢？你以前的市政協是廣東省，現在換了其他省，會不會收回你的中港牌呢？他說，這些免費的中港牌原來是跟車的，只要一日不換車，一日都不會收回。聽了這話，我恍然大悟，終於明白了20年前那位老闆捐了幾百萬元給廣東省公安局的中港牌，為何突然失掉了。

[周顯 投資二三事]