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劉思明﹕重工股中聯重科顯強勢

【明報專訊】港股進一步反彈，恒指高開後一度打回原形，但很快重拾升軌，午後最多升279點、高見27,857點回順，收報27,789點，升210點或0.76%；國指升0.89%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.89%、1.75%，中小型股升勢更強，風險胃納有改善情况，大市成交亦有轉旺，連續兩日超過900億元，重返5月中上旬水平。

連續兩日逾七成股份上升

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率77比23，升逾3%佔上升股份逾兩成；陽燭對陰燭為72比28，大市普遍上升，買盤動力較強。大市連續兩日有超過七成股份上升，對上幾次分別為4月1日、3月12日、1月25日，當時恒指都是結束調整並重納升軌。雖然，此時不同彼時，當時處於升浪，目前是大跌後反彈，但仍屬一個正面信號。

本報數據庫追蹤的30個行業，近全線上升，只有博彩及消閒偏軟跌0.13%；上升行業中有六成升逾1%，跑贏恒指國指。建築及材料、工業製品分別升5.03%、3.77%表現最強；其次金屬及礦石、原材料、航空、軟件服務升幅介乎2.5%至2.8%。

中央放寬地方政府專項債，有助緩解基建項目資本金不足的問題，刺激基建、資源、工程機械股受到追捧，買盤積極。基建及相關的股份普遍由低位反彈，只有少數如中鐵建（1186）、中建築（3311）、中聯重科（1157）、濰柴（2338）升破或處於50天線，呈現強勢；其次海螺（0914）、江西銅（0358）逼近50天線，為行業中偏強。

起重機混凝土機銷量增長看俏

上月內地挖掘機銷量結束接近3年的增長，首次錄得倒退，雖然最新出台的專項債新規，有利基建投資，提振挖掘機銷量，但經過近年高速增長後，難望大幅提升，相反偏後周期的起重機、混凝土機械有望保持較快增長，中聯重科可受惠於行業景氣向好。

中聯重科企穩於5元之上追入

重工股中，中聯重科相比濰柴、重汽（3808）、龍工（3339）等明顯強勢，4、5月的調整幅度小，近日反彈力強。早前亦提到，中聯重科今年才扭轉跌勢，相比其他重工股2017、18年已起飛，起步來得遲，走勢落後；隨着盈利及財務狀况逐步改善，將支持股價表現。不過，中聯重科的股價已逼近年內高位，不妨確認企穩於5元之上追入，或待回調至4.6元附近吸納。

[劉思明 數據尋寶]

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